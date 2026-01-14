Napoli-Parma, secondo tempo

I secondi quarantacinque minuti proseguono sulla stessa lunghezza d'onda del primo. Partita chiusa, squadre attente, poche occasioni da gol e gioco concentrato prevalentemente nella zona nevralgica del campo. Dopo poco più di dieci minuti Stellini decide di mischiare le carte: dentro Elmas al posto di Olivera, Spinazzola occupa la zolla di Mazzocchi e David Neres è chiamato a velocizzare la manovra con la sua imprevedibilità, sostituendo Noa Lang. Nel Parma, invece, entra il numero dieci Adrián Bernabe insieme a Pellegrino, rispettivamente per Ondrejka e Cutrone, non protagonista di un match brillante, ma neanche facile per il ruolo che aveva oggi.