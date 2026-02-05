Una dichiarazione che sa di frecciatina in zona Bologna, più precisamente bussare al campanello "Italiano"

Michele Massa 5 febbraio - 12:26

Ciro Immobile ieri sera ha dato il via alla sua nuova avventura con la maglia del Paris FC. Nella sfida di Coppa di Francia, chiusa con la vittoria del Lorient per 2-0, l'attaccante nativo di Torre Annunziata ha giocato l'ultima mezz'ora della partita dando una buona impressione a staff e tifosi.

Nonostante ciò, intervenuto in sala stampa, l'ex Lazio ha commentato con molto rammarico il suo esordio, mandando una frecciatina abbastanza chiara a Vincenzo Italiano. Reo di averlo utilizzato molto poco una volta essere riuscito a smaltire l'infortunio subito a fine agosto.

"Non ho ritmo", Immobile spiega le difficoltà e punta il dito...verso Bologna — Giorni non semplici per Ciro Immobileche è passato dalla titolarità di Genova al trasferimento a Parigi, ritmi serrati che non hanno aiutato l'attaccante: "È stata una settimana un po’ complicata, perché abbiamo dovuto fare tutto molto in fretta per chiudere il trasferimento" "Ma sono davvero felice di essere qui: ho trovato una squadra che ha voglia di lavorare e di crescere rapidamente. Voglio dare una mano, aiutare il gruppo a segnare più gol".

L'ex Lazio è arrivato alla sfida di ieri totalmente "a freddo", visto che non ha avuto nemmeno il tempo di conoscere i compagni. Oltre ciò, è vivo il rebus forma fisica. A Bologna nonostante l'infortunio di fine agosto sia stato smaltito circa due mesi fa, non è mai riuscito a trovare minuti che sarebbero serviti a ritrovare la forma: "Ho fatto un solo allenamento con il resto della squadra, ma ci aspetta già una partita importante domenica ad Auxerre. Mi sono sentito bene in campo, anche se ho avvertito la mancanza di ritmo, perché a Bologna ho giocato veramente poco".

Anche stavolta Ciro ha deciso di spostarsi con tutta la famiglia, un pensiero in più, ma nei momenti difficili l'attaccante non ha mai nascosto che la "medicina" è l'affetto dei suoi figli e di sua moglie: "Sarà una lotta serrata fino alla fine della stagione. Sto anche cercando casa a Parigi per vivere qui con la mia famiglia. È una delle città più belle del mondo, sono sicuro che ci troveremo bene".