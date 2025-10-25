Avellino-Spezia, tutto in quarantacinque minuti: irpini travolti 0-4

L'Avellino perde la sua prima partita fra le mura amiche e lo fa in un modo molto amaro: lo Spezia travolge i lupi per 4-0, e si riprende - forse - in maniera definitiva dopo un inizio di campionato terribile che li vede terzultimi.

Michele Bellame Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 19:17)

Avellino-Spezia finisce 0-4. Incredibile sconfitta fra le mura amiche degli irpini, che dopo l'espulsione del proprio capitano Palmiero, non riescono a mantenere lucidità. Per gli irpini, è la quarta partita senza vittorie. Dopo un primo tempo equilibrato e giocato con ordine, l’Avellino è crollato nella ripresa sotto i colpi di uno Spezia travolgente. Al “Partenio-Lombardi” è arrivata una sconfitta pesante per i biancoverdi, piegati 4-0 da una formazione ligure che ha saputo sfruttare al meglio l’espulsione di Palmiero nel finale della prima frazione. Gli uomini di Biancolino hanno retto per un’ora, ma poi hanno ceduto di fronte al ritmo e alla qualità di Aurelio, Esposito e Vlahovic, protagonisti assoluti del match.

Avellino-Spezia, la sintesi del match — per la cronaca della partita, il corrispondente

Michele Bellame

La gara si è aperta con ritmi alti ma senza vere occasioni. Al 14°, su un cross di Cagnano, Hristov ha steso Crespi in area, ma per l’arbitro Perenzoni non c’erano gli estremi per il rigore. Quattro minuti dopo, lo stesso Cagnano ha servito Biasci, che di tacco ha costretto Sarr ad un difficile intervento. L’Avellino ha alzato il baricentro, trovando coraggio e intensità. Nell'ultimo quarto d'ora, prima Besaggio, poi Sounas, sfiorano la rete.

Lo Spezia, pur in difficoltà, ha retto l’urto fino al momento che ha cambiato la partita: al 44’ Palmiero è intervenuto con il piede a martello su Esposito, e il direttore di gara ha estratto il rosso diretto. In dieci uomini, l’Avellino ha chiuso la prima frazione sullo 0-0, ma con una montagna da scalare nella ripresa.

L’inferiorità numerica ha condizionato subito la seconda parte di gara. Lo Spezia ha preso in mano il pallino del gioco e, al 63’, ha trovato il vantaggio: cross perfetto di Nagy e colpo di testa vincente di Aurelio per l’1-0. Biancolino ha provato a riorganizzare la squadra inserendo Gyabuaa e successivamente Tutino, ma i liguri hanno continuato a spingere. All’82’ Esposito ha saltato la difesa e servito Vlahovic, che da due passi ha raddoppiato. Due minuti più tardi è arrivato anche il tris, con Vignali bravo ad approfittare di un errore in uscita di Cancellotti e a siglare il 3-0 con un destro preciso. Nel finale, al 90’, il colpo definitivo: cross di Beruatto e colpo di testa di Di Serio per il 4-0. Lo Spezia ha chiuso in goleada una partita dominata nella ripresa, mentre l’Avellino ha dovuto incassare una sconfitta dura da digerire e che lascia il segno.