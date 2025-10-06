Serie B, settimo atto: poker Samp, Modena in vetta solitaria

Alla settima giornata di serie B, il Modena batte l'Entella ed è primo a 17 punti in solitaria, segue il Palermo a 15; poi Frosinone, Venezia ed Avellino nel giro di pochi punti; in coda, crollo Spezia, prime vittorie di Sampdoria e Bari

Michele Bellame Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 17:02)

Tra sabato e domenica - senza posticipo del lunedì - si è svolta la settima giornata di serie B. Il risultato più sorprendente è quello della Sampdoria, che trova la prima vittoria stagionale grazie al sonoro 4-1 rifilato al Pescara. Questo risultato, smuove la classifica nelle retrovie. In testa, il Palermo tiene testa grazie alla vittoria contro lo Spezia, ma il Modena di Sottil accenna ad una piccola fuga andando a +2 sui rosanero. Andiamo a vedere gli esiti dell'ultimo turno.

Serie B, il punto alla settima giornata: colpaccio Reggiana nel derby Incerottata ma orgogliosa, la Reggiana di Davide Dionigi si aggiudica il derby contro il Cesena: in trasferta al Manuzzi, i granata si impongono per 2-1 e frenano l'avanzata verso posizioni più alte. Con questa sconfitta, il Cesena viene superato dall'Avellino, che nonostante abbia impattato 0-0 contro l'ostico Mantova, si trova al quinto posto in classifica in concomitanza col Venezia. I virgiliani di Possanzini si trovano al diciannovesimo posto, un punto dietro lo Spezia, il cui allenatore è in odore di esonero. La sconfitta contro il Palermo fa sprofondare i bianconeri liguri in fondo alla classifica.

Rimanendo in Liguria, ma con altro umore, ci spostiamo sulla sponda blucerchiata: arriva in modo roboante la prima vittoria della squadra di Donati, contro il Pescara, vincendo e convincendo per 4-1. Gli abruzzesi sono al quintultimo posto in classifica. Sempre in coda, anche il Bari trova il primo sorriso stagionale: lo fa contro il Padova di Andreoletti, vincendo per 2-1. Le loro vittorie, smuovono la classifica nelle retrovie.

Alla settima, una sola al comando Chi invece non conosce sconfitta è il Modena di Andrea Sottil: alla settima giornata, i canarini hanno finora collezionato dodici punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi. Gli ultimi tre, arrivano contro l'Entella: contro i biancocelesti, c'è stata la vittoria per 2-0. L'Entella non è partita benissimo in questa prima fetta di stagione, e il gruppo dell'esordiente Chiappella deve invertire presto la rotta onde evitare di soffrire ancora di più.

Così come ha fatto Pagliuca: l'Empoli esce dal pantano della zona playout, e va a prendersi tre punti fino a Bolzano; contro il Sudtirol, i toscani vincono per 2-1. Per onor di cronaca, i biancorossi di Castori hanno giocato in dieci uomini praticamente per tutta la partita, avendo subìto l'espulsione di Kofler dopo appena cinque minuti, ed avendo subito - forse col sapore acre della beffa - il gol vittoria avversario soltanto al sesto minuto del recupero dopo il novantesimo.

Buona prova della Carrarese, che vince 3-0 contro la Juve Stabia: per la squadra di Abate, è la prima sconfitta stagionale. Così come quella del Catanzaro di Aquilani: i calabresi vincevano a Monza, ma i brianzoli ribaltano il risultato e portano a casa una preziosa vittoria in ottica playoff. Chi invece rimane saldo nelle zone alte della classifica, è il Venezia: il 3-0 rifilato al Frosinone, consente ai lagunari di agguantare il quarto posto.

Serie B, i risultati della quarta giornata — Avellino-Mantova, 0-0; Bari-Padova, 2-1; Venezia-Frosinone, 3-0; Monza-Catanzaro, 2-1; Spezia-Palermo, 1-2; Cesena-Reggiana, 1-2; Carrarese-Juve Stabia, 3-0; Sudtirol-Empoli, 1-2; Sampdoria-Pescara, 4-1; Modena-Entella, 2-0.

La classifica — Modena 17; Palermo 15; Frosinone 14; Venezia, Avellino 12, Cesena, Monza 11; Carrarese, Juve Stabia 10; Sudtirol, Reggiana, Empoli 9; Padova 8; Catanzaro, Entella, Bari 6; Pescara, Sampdoria 5; Mantova 4; Spezia 3.

Il calendario della prossima giornata — Venerdì 17/10, ore 20.30: Entella-Sampdoria; sabato 18/10, ore 15: Pescara-Carrarese, Reggiana-Bari, Frosinone-Monza, Mantova-Sudtirol; ore 17.15: Juve Stabia-Avellino; ore 19.30: Spezia-Cesena; domenica 19/10, ore 15: Palermo-Modena; ore 17.15: Empoli-Venezia; ore 19.30: Catanzaro-Padova.