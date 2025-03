Baroni ha commentato la vittoria sul campo del Milan: le dichiarazioni del tecnico della Lazio dopo il big match

Enrico Pecci Redattore 2 marzo 2025 (modifica il 3 marzo 2025 | 00:29)

Colpo Lazio all'ultimo respiro. I biancocelesti passano a San Siro con un rigore di Pedro nel recupero, affondano il Milan di Conceicao al nono posto in classifica. Nel post partita, intervenuto in conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato così: "Noi siamo una squadra che gioca, pulita, che cerca di giocare. Abbiamo fatto 21 tiri. Siamo andati in campo con grande personalità. Nella prestazione del Milan c'è tanta Lazio: li abbiamo messi veramente in difficoltà, sia nella profondità che col palleggio. Sono contento. Per alzare il livello ci servono queste prestazioni, queste squadre forti, questi palcoscenici".

Lazio, Baroni: "Dobbiamo diventare una grande squadra" — L'allenatore biancoceleste ha commentato dopo il match di San Siro: "Siamo una bella squadra, che fa buon calcio, ma dobbiamo diventare una grande squadra. Abbiamo margini di miglioramento incredibile. Gliel'ho detto nell'intervallo: devono volerlo, sentirlo, trovando in queste partite fiducia e convinzione". E sulle condizioni di Marusic: "Ha una grossa escoriazione sul ginocchio, conto che sia solo una botta".

"Finita la partita ho detto ai ragazzi che dobbiamo pensare gara dopo gara, non guardare chi sta avanti o dietro. - ha proseguito Baroni - Ma lavorare per diventare una squadra grande. Tutto il resto ci fa perdere energie. Arriviamo nel momento decisivo della stagione. Guardare agli altri ti porta via energia e a questa squadra questo non serve". Il tecnico ha parlato anche dell'assenza di Castellanos: "Noi lavoriamo, tanto e forte. Poi è chiaro: Castellanos è il nostro centravanti, chiaro che manca. Ma non voglio che chi lo sostituisca faccia il Castellanos. Abbiamo sempre portato tanti uomini al gol. E questo è un valore che la squadra deve mantenere".

Infine, su Pedro: "Per Pedro posso solo dire una cosa: immenso. Ma non solo come calciatore: non ci vuole Marco Baroni per scoprirlo. Ci dà tanto e ci aiuta a far crescere i compagni. Forse andrò controcorrente, ma non ero stupito che arrivassero tante squadre a lottare per l'Europa. Ma noi la corsa più bella la dobbiamo fare su noi stessi".

Baroni: "Dobbiamo crescere nella consapevolezza, nel crederci" — Baroni ha aggiunto a Dazn: "Quando ho detto che siamo una bella squadra, con un buon gioco, e che dobbiamo lavorare, penso che la squadra lo stia facendo. Ci servono queste partite. Serviva una gara di personalità, come siamo noi. Abbiamo fatto 20 tiri, 5 falli solamente. Siamo puliti. Dobbiamo crescere nella consapevolezza, nel credere. Oggi sono contento per la prestazione, una vittoria meritata. L’unico errore è quando loro sono rimasti in 10, non abbiamo la struttura, dobbiamo giocare pallone su pallone Quando parlo di crescita parlo di gestione della gara".

"Nel primo tempo devi fare più di un gol perché abbiamo avuto tante occasioni, ma la squadra non deve pensare - ha analizzato - portare una testa non conservativa ma propositiva e quando lo fa arrivano i risultati. Sono contento perché ci serviva la vittoria, era importante. Isaksen ha potenzialità incredibili, io le vedevo, doveva solo tirarle fuori nella serenità e convinzione. Sta crescendo nella testa, sta diventando un giocatore determinante. Prima faceva buone cose, ma gli attaccanti si vedono nei gol e negli assist. Anche Zaccagni. Sono stati molto bravi e questo ci ha permesso di fare un primo tempo in cui il Milan era in difficoltà perché la Lazio ha fatto una gran partita sotto tutti gli aspetti. Quando si calcia un rigore si sa che si può sbagliare. Ma Pedro è giusto che prendesse quel pallone, è straordinario, quando gioca, quando si allena, quando non gioca. Doveva tirarlo lui quel rigore e io ero fiducioso. In allenamento non sbaglia mai, ma dice che i rigori non si devono sbagliare in uno stadio importante di fronte alla gente".

Pedro: "Il mio futuro? La società sa la voglia che ho di restare" — In conferenza stampa da San Siro è intervenuto anche l'uomo decisivo, Pedrito: "Un rigore all'ultimo minuto pesa sempre. Sono contento per il gol e per la vittoria. Cosa manca alla Lazio? Chiudere le partite. Creiamo tante occasioni, giochiamo bene, ma dobbiamo trovare più fiducia davanti alla porta: in tante partite abbiamo creato tanto e poi il risultato positivo non viene. Stiamo lavorando molto bene tutti".

Sul suo ruolo dalla panchina: "Difficile a volte entrare, leggere la partita. Poi quando entro cerco di fare il meglio possibile. Cerco di sfruttare ogni minuto e ogni partita, poi ci sono momenti buoni e momento meno buoni. Non so che possibilità avrò, sono concentrato solo sulla Lazio". Quando deciderai il tuo futuro? Pedro chiosa così: "Dobbiamo parlare, devo vedere cosa vuole la società. Ma io sono molto tranquillo, sono comodo qua e sanno la voglia che ho di restare. Vediamo se troviamo un accordo. Non voglio essere un problema, ma una soluzione".

