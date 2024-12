Marco Baroni, allenatore della Lazio, è stato protagonista nel post partita di DAZN al termine della partita contro il Napoli.

La Lazio fa il bis al Maradona. Dopo il grande successo di giovedì in Coppa Italia, i biancocelesti battono nuovamente gli azzurri e tornano a casa con tre punti pesantissimi in tasca.

Alla formazione di Baroni basta un gol di Isaksen, ma ancora una volta il tecnico ha avuto risposte importanti da parte del suo gruppo, che ha disputato anche questa sera una gran bella partita. Se qualcuno pensava ad una flessione dopo il pari con il Ludogorets e il ko con il Parma, il doppio successo con il Napoli mette subito le cose in chiaro. Marco Baroni ha parlato così a DAZN al termine della gara.

La Lazio vince al Maradona, il commento di Baroni — L'allenatore della Lazio ha espresso le sue sensazioni a caldo dopo il fischio finale: "Una bella partita, giocata bene come volevamo. Queste per noi sono degli esami, vogliamo partite difficili e avversari difficili per alzare il nostro livello. Complimenti a tutti, a chi ha giocato dall'inizio e anche a chi è entrato dopo. Sono molto felice per questo risultato".

E sul valore della squadra e dei miglioramenti fatti fin qui: "I ragazzi ci hanno dato da subito grande disponibilità. Questo è un gruppo che lavora, che ha cultura, ha voglia di fare. La sfida è prima di tutto con noi stessi: dimostrare di essere al livello di chi è primo in classifica. Vogliamo ben figurare e vogliamo farlo attraverso il gioco. Ci siamo un po' innervositi nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, lì è venuto fuori il Napoli e abbiamo abbassato un po' il baricentro. Non sono tanto felice di quella fase lì, si può fare ancora meglio"

Grande impatto sul match anche per Tijjani Noslin, protagonista già in Coppa Italia con la tripletta ed oggi partito dalla panchina: "Lo spazio c'è per tutti perché tutti lavorano. Non parlo di riserve perché li vedo durante la settimana, alleniamo tutti e so cosa ho a disposizione. Oggi anche Dele Bashiru ha fatto una grande partita, questo ragazzo può crescere tantissimo e la squadra lo aiuterà. Questo però è un percorso lungo, non voglio assolutamente che si perda umiltà".

Ed infine, un parere su quelli che possono essere gli obiettivi della Lazio per questa stagione, date le prestazioni e la classifica: "Il nostro obiettivo è migliorare tramite il lavoro. Quando arrivano queste partite siamo felici perché sono le sfide che vogliamo, è con queste partite che alziamo il livello. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra: si fatica a salire, ma si scende in un attimo. Dobbiamo affrontare le squadre che sono lì in testa con questo atteggiamento, con questo piglio".