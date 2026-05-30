Martin Baturina guarda alla sua prima stagione con il Como con grande soddisfazione, ma anche con la consapevolezza di avere ancora ampi margini di crescita. Il talento croato ha ripercorso gli ultimi mesi parlando del suo percorso di adattamento in Italia e delle difficoltà affrontate al primo impatto con la Serie A. "Ho imparato molto durante questa stagione", ha spiegato Baturina tramite il canale ufficiale del club. "Mi sento meglio rispetto a quando sono arrivato e penso di essere cresciuto sia come giocatore sia come persona". Il centrocampista ha poi aggiunto: "La Serie A è un campionato molto competitivo e ogni partita ti obbliga a migliorare". Parole che raccontano bene il percorso vissuto dal classe 2003, arrivato a Como con aspettative importanti e capace di ritagliarsi progressivamente un ruolo sempre più centrale all'interno della squadra.

"Ogni giorno cerco di migliorare", ha proseguito il croato. "Voglio vincere partite e diventare una versione migliore di me stesso". Un concetto ribadito più volte durante l'intervista e che fotografa perfettamente la mentalità di uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

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MILANO, ITALIA - 21 APRILE: Martin Baturina del Como 1907 festeggia il primo gol della sua squadra durante la semifinale di Coppa Italia tra FC Internazionale e Como allo stadio San Siro il 21 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La crescita in Italia e il lavoro quotidiano con il Como

Nel corso della sua prima stagione in maglia biancoblù, Baturina ha avuto modo di confrontarsi con una realtà calcistica completamente diversa rispetto a quella vissuta in Croazia. Un cambiamento importante che però lo ha aiutato a maturare rapidamente. "Qui posso sviluppare il mio calcio", ha raccontato il centrocampista. "Lavorare ogni giorno con questo gruppo è importante per me". Dichiarazioni che confermano il forte legame costruito con l'ambiente lariano e con un progetto che continua a puntare fortemente sui giovani di talento.

Il croato ha poi sottolineato quanto il lavoro quotidiano sia stato fondamentale per la sua crescita. "Cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo", ha spiegato. "Ogni allenamento è un'opportunità per migliorare e diventare più completo". Una filosofia che si riflette anche nelle sue prestazioni, diventate sempre più convincenti con il passare delle settimane.

Poi ha parlato della prima impressione che ha avuto sulla città. “La prima volta qui è stata molto bella. Ho visto il Lago di Como: città bellissima, lago bellissimo. Il primo allenamento è andato molto bene. I giocatori sono stati molto amichevoli, l’allenatore è ambizioso così come tutta la squadra. Sono semplicemente felice di essere qui.”

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Ambizione e futuro: “Questo è solo l'inizio”

Guardando al futuro, Baturina non nasconde le proprie ambizioni né quelle del Como. "", ha dichiarato il fantasista croato. "Sappiamo che possiamo continuare a crescere e vogliamo fare sempre meglio". Un messaggio che fotografa perfettamente lo spirito che si respira all'interno del club e la fiducia verso il progetto costruito negli ultimi anni.

Il ragazzo croato poi ha spiegato così il paragone con Luka Modric. "Non penso che ci sarà mai un altro Modrić. Abbiamo stili diversi. Però probabilmente condividiamo alcune qualità ed è per questo che la gente fa questo paragone".

Il centrocampista ha poi concluso con parole che raccontano bene il suo stato d'animo. "Questo è solo l'inizio", ha spiegato. "Voglio continuare a migliorare sotto ogni aspetto e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi". Una dichiarazione che conferma come la prima stagione italiana rappresenti soltanto il primo capitolo di un percorso che Baturina spera possa essere ancora molto lungo e ricco di soddisfazioni con la maglia del Como.

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