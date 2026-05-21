Per una volta il premio di "man of the match" se lo prende... la moglie di Benjamin Pavard. E non per questioni legati al campo. Tutt'altro. Ieri sera, mentre rientrava nella loro abitazione, un gruppo di cinque malviventi ha tentato di fare irruzione ma la ragazza è stata più lesta di loro. Una volta individuati i cinque sono fuggiti, ma la fuga è durata poco. Gli individui sono stati arrestati e posti in custodia cautelare.

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Marsiglia, la moglie di Benjamin Pavard sventa una rapina nella loro abitazione: malviventi arrestati

Momento di grande paura per Benjamin Pavard e famiglia. Come riporta il quotidiano Le Parisien, un gruppo di cinque malviventi di età compresa tra 25-26 anni ha tentato di fare irruzione nella casa del difensore del Marsiglia. Una situazione simile era successa qualche settimana prima all'allenatore dell'OL, Habib Beye, ma questa volta la vicenda ha avuto un lieto fine. Grazie alla moglie dell'ex Inter, Kleofina

La donna, infatti, una volta tornata ha subito individuato i ladri nel loro giardino che, a loro volta, sono subito fuggiti senza essere riusciti a mettere a segno il colpo. Ancora non è noto se Pavard fosse nella sua casa al momento dell'effrazione. Una volta sorpresi, i ladri sono scappati a bordo di una Mercedes ma dopo pochi chilometri sono stati fermati dalla polizia. Adesso si trovano in custodia cautelare.

Benjamin Pavard durante la partita contro il Real Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Secondo il quotidiano francese, i ladri avevano intenzione di colpire la casa del difensore dell'OL da tempo dato che avevano addirittura viaggiato fino a Marsiglia con il solo intento di compiere il furto. Questa volta, la scena l'ha presa a tutti gli effetti la sua compagna per questa vicenda che avrebbe potuto avere un finale molto più doloroso. Benjamin Pavard, come ricordiamo, tornerà all'Inter alla fine della stagione. Con la maglia del Marsiglia ha collezionato 36 presenze ed 1 rete.

❌ Alors qu'il a annoncé son départ de l'OM lundi soir, Benjamin Pavard a été victime d'une tentative de cambriolage mercredi soir.https://t.co/bZyNiP0lwe — RMC Sport (@RMCsport) May 21, 2026

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