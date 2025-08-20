Berardi e gli altri: le ultime bandiere del calcio europeo

Dal 2012 in neroverde, l'ala destra calabrese è senza dubbio il calciatore del nostro campionato che da più tempo veste la stessa maglia. Ecco chi sfiora il suo primato in Italia e chi, addirittura, lo supera all'estero

Alessandro Savoldi 20 agosto - 18:51

In un calcio dove le bandiere sono ormai un lontano ricordo resiste ancora Domenico Berardi. L’ala destra calabrese è uno dei pochi giocatori ad aver vestito una sola maglia nel corso della propria carriera da professionista, quella del Sassuolo. Arrivato nel 2010, dal 2012 è stabilmente in prima squadra. Quattrocento partite e 148 gol dopo, Berardi è pronto a capitanare i suoi al ritorno in Serie A.

Berardi e gli altri: ecco i calciatori che in Serie A sono da più tempo nella stessa squadra — La storia di Berardi e del Sassuolo è una delle più durature non solo nel calcio italiano, ma in generale nel calcio europeo. Pochi possono vantare una permanenza simile e ininterrotta in un solo club. Ci va vicino Patric della Lazio, che dal 2015 veste la maglia biancoceleste. Altri calciatori sono rimasti poi stabilmente nel giro di una singola squadra, pur vivendo varie esperienze in prestito.

È il caso di Alessandro Deiola, cresciuto nel vivaio del Cagliari e tuttora capitano dei rossoblù. Tuttavia, dal 2015, anno d’esordio, e nel corso delle stagioni, Deiola è stato girato più volte in prestito fuori dalla Sardegna. Aumenta poi il numero di giocatori che dal 2017 militano nella loro attuale squadra: Pellegrini alla Roma, Marusic alla Lazio e De Roon all’Atalanta sono bandiere, anche se l’asticella posta da Berardi è davvero altissima. Ad aumentare il valore del legame che c’è tra l’attaccante e il Sassuolo sono poi anche le tantissime richieste di mercato che la società e il giocatore hanno rifiutato.

Top 5 campionati: in quattro meglio del capitano del Sassuolo — Spostandosi fuori dai confini del nostro paese, ci sono alcuni giocatori che hanno una storia paragonabile a quella di Berardi. In Premier League Seamus Coleman, capitano dell’Everton, veste la maglia delle Toffees dal 2010. A ruota Lewis Dunk, difensore centrale e capitano del Brighton, che da una vita gioca per i Seagulls. Anche lui, però, come Deiola, ha attraversato un periodo in prestito nel corso della sua carriera.

In Spagna c’è invece un veterano che in vita sua ha vestito solo la maglia dell’Atletico Madrid: Koke. Il centrocampista spagnolo è cresciuto con la maglia biancorossa cucita addosso ed è il recordman di presenze nella storia del club. L’inizio della sua avventura con la prima squadra dei Colchoneros risale al 2009, ben 16 anni fa. Rimanendo nella capitale, meritano di essere menzionati anche Dani Carvajal, sponda Real, e José Gimenez, per l’Atletico. Entrambi vestono i colori delle rispettive squadre dal 2013.

Anche in Germania ci sono alcuni esempi di bandiere. Manuel Neuer è il più conosciuto, 14 anni tra i pali del Bayern Monaco dopo gli esordi con lo Schalke 04. Stessa permanenza al Wolfsburg per il capitano dei Lupi, il centrocampista Maximilian Arnold. A ruota ci sono Stefan Bell, difensore del Mainz dal 2012, e Niklas Hofler del Friburgo, con i bianconeri dal 2013. In Ligue 1 invece il giocatore da più tempo ininterrottamente con la stessa maglia è il capitano del Psg, Marquinhos. Il brasiliano è arrivato all’ombra della Tour Eiffel nel 2013.

Insomma, la storia di Berardi con il Sassuolo è senza dubbio tra le più longeve in Europa, soprattutto nei campionati di alto livello. L’attaccante cercherà senza dubbio di trascinare i neroverdi a una salvezza tranquilla, replicando quanto fatto in passato: gol, assist e tante giocate di talento e fantasia.