Il racconto della partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia giocata al Mapei Stadium e vinta dagli uomini di Grosso

Filippo Montoli 15 agosto - 20:53

Finisce 1-0 la prima partita della stagione per Sassuolo e Catanzaro. Sono così gli uomini di Fabio Grosso ad accedere ai sedicesimi di finale di Coppa Italia in cui affronteranno la vincente della gara tra Como e Sudtirol. Basta il gol nel primo tempo di Josh Doig su strepitoso assist di Berardi a spingere i neroverdi al prossimo turno. Ecco la cronaca di Sassuolo-Catanzaro.

Sassuolo-Catanzaro, la cronaca del primo tempo — Comincia subito forte il Sassuolo che prova due volte a servire sulla destra Domenico Berardi. Nella prima occasione il tentativo di tiro è respinto dalla difesa calabrese, così come è ugualmente respinto il cross rasoterra della seconda chance. I neroverdi sono molto aggressivi, pressando alto, ma il Catanzaro non rinuncia alla costruzione dal basso. Nei primi 20 minuti gli emiliani arrivano più volte sul fondo del campo, ma la difesa avversaria è attenta e riesce sempre a respingere.

Al 27’ arriva la prima grande occasione del match. È sempre da Berardi che nasce ha origine. Ancora lanciato in profondità sulla destra, questa volta il filtrante trova Laurentié tutto solo in area di rigore. Il tiro diagonale è però respinto di piede da Pigliacelli. Passano 4 minuti e il Sassuolo riesce infine a concretizzare. Ancora il numero 10 illumina il Mapei Stadium con un filtrante alto che trova l’inserimento di Doig che con un sinistro al volo batte l’estremo difensore del Catanzaro. Il vantaggio è più che meritato. Il primo pericolo degli ospiti arriva al 37’ con una punizione di Di Chiara, ma Turati si fa trovare pronto. Quella del difensore dei giallorossi è anche l'ultima vera occasione di un primo tempo ricco di emozioni.

Il secondo tempo della partita — La ripresa comincia con lo stesso andamento del primo. Il Catanzaro sbaglia l’uscita palla al piede, con la palla che finisce a Fadera. L’esterno dei neroverdi calcia in porta, ma Pigliacelli respinge ancora di piede. Gli ospiti sono però molto più coraggiosi e aggressivi e infatti arrivano più volte nei pressi dell’area del Sassuolo. Su calcio d’angolo al 58’ il Catanzaro va vicino al pareggio, ma il tiro di Rispoli sbatte sul palo dopo una deviazione. Il match rimane sull’1-0, ma l’inerzia passa agli uomini di Aquilani nella prima metà di secondo tempo. Scoprendosi maggiormente sono anche lasciati più spazi. Il Sassuolo prova ad approfittarne in due occasioni con Laurentié e Doig, ma in entrambi i casi il tiro finisce a lato.

Più passano i minuti e più la stanchezza aumenta, mentre diminuiscono ritmo e azioni. Inoltre è il Sassuolo a riprendere il controllo del gioco che fa poco per accelerare l’andamento della partita. Al 77’ ci prova ancora Berardi, ma trova sempre un attento Pigliacelli sulla strada per il gol. Il Catanzaro ci prova comunque fino alla fine, senza riuscire mai a impensierire Turati. Non basta una buona prestazione agli ospiti, che sono costretti a cedere il passo al Sassuolo.