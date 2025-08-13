Sassuolo 2025/2026: il piano di Grosso tra moduli, interpreti e ambizioni

Gli emiliani, dopo il dominio in Serie B, tornano in A con nuovi innesti, idee chiare su modulo e ambizioni di salvezza molto solide.

Giorgio Abbratozzato 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 13:34)

Il Sassuolo di Fabio Grosso ha dominato la Serie B la scorsa stagione, con Laurienté premiato come MVP. Gli emiliani sono pronti a tornare con ambizione in Serie A nonostante le incertezze legate al mercato. Analizziamo modulo, interpreti e filosofia in vista della partita contro il Catanzaro.

L'interpretazione tattica di Grosso — L'allenatore del Sassuolo ha usato principalmente due moduli nella scorsa stagione: il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Il possesso palla si è aggirato intorno al 53% ma in molte partite ha raggiunto anche il 60%. Possiamo aspettarci una squadra camaleontica capace sia di controllare il gioco con qualità grazie ai suoi interpreti, sia difendersi con solidità in caso di necessità. I giocatori che più beneficiano del sistema tattico dell'allenatore sono le ali, che avranno il compito di creare gioco e concludere l'azione quando si presenterà l'occasione.

Grazie anche ai nuovi innesti: Jay Idzes, Fali Candé e Tarik Walukiewicz la difesa potrebbe essere un punto di forza inaspettato. L'unione tra i nuovi e i titolari della stagione scorsa potrebbe formare un solido pacchetto difensivo.

Sassuolo, chi saranno i titolari? — In porta si giocheranno la titolarità Turati e il nuovo arrivato dall'Ipswich: Murić. In difesa alcuni ballottaggi sono ancora da chiarire, ma una cosa sembra certa: Jay Idzes, dopo essere stato pagato 8 milioni di euro dalla società, è arrivato senz'altro per diventare un pilastro fondamentale del club.

Insieme a lui, Romagna, Candé e Muharemović si contenderanno il posto per giocare da centrali della linea a 4. I terzini titolari dovrebbero essere Doig e Walukiewicz, che giocheranno praticamente tutte le partite. A centrocampo Boloca e Thorstvevedt dovrebbero essere i titolari inamovibili, il primo davanti alla difesa e il secondo sulla trequarti. Ismael Koné, Andrea Ghion e Edoardo Iannoni si giocheranno il posto vacante.

In attacco la situazione è complicata. Berardi è la certezza offensiva di questa squadra, per quanto riguarda la titolarità infortuni permettendo. Il futuro di Pinamonti e di Laurienté è in bilico, i due sono entrambi sul mercato da mesi e sapere se rimarranno è quasi impossibile. Mulattieri Moro e Pierini sono pronti a subentrare e a rendersi disponibili.