Termina con un buon pareggio esterno sul campo del Brest la pre-season del Sassuolo . In Francia i neroverdi rimontano i padroni di casa (che l'anno scorso hanno disputato la Champions League ) e impattano sull' 1-1. Francesi in vantaggio con Lees-Melou ad inizio gara, per gli uomini di Fabio Grosso decisiva la rete di Volpato a fine primo tempo.

Per il Sassuolo come detto una buona prova nel complesso, soprattutto durante il primo tempo dove gli emiliani hanno creato diverse occasioni. Anche la difesa ha dato risposte positive, tranne nell'occasione del gol subito. Elementi importanti in vista di venerdì prossimo, quando alle ore 18.30 i neroverdi scenderanno in campo contro il Catanzaro per il primo impegno ufficiale di Coppa Italia .

Primo tempo: Sassuolo punito sull'unico errore, Volpato pareggia all'ultimo secondo

Grosso conferma il 4-3-3. Prima da titolari per i neo-acquisti Walukiewicz in difesa e Koné a centrocampo. Retroguardia completata da Romagna, Muharemovic e Doig, mentre ai lati del mediano ivoriano ci sono Iannoni e Boloca. Importanti novità invece in attacco dove Laurienté agisce come punta centrale, con Fadera e Volpato esterni. Non convocati Berardi e Pinamonti, con quest'ultimo che resta al centro del mercato.