Termina con un buon pareggio esterno sul campo del Brest la pre-season del Sassuolo. In Francia i neroverdi rimontano i padroni di casa (che l'anno scorso hanno disputato la Champions League) e impattano sull'1-1. Francesi in vantaggio con Lees-Melou ad inizio gara, per gli uomini di Fabio Grosso decisiva la rete di Volpato a fine primo tempo.
L'AMICHEVOLE
Brest-Sassuolo finisce 1-1: buon pari per Grosso nell’ultima amichevole
Per il Sassuolo come detto una buona prova nel complesso, soprattutto durante il primo tempo dove gli emiliani hanno creato diverse occasioni. Anche la difesa ha dato risposte positive, tranne nell'occasione del gol subito. Elementi importanti in vista di venerdì prossimo, quando alle ore 18.30 i neroverdi scenderanno in campo contro il Catanzaro per il primo impegno ufficiale di Coppa Italia.
Primo tempo: Sassuolo punito sull'unico errore, Volpato pareggia all'ultimo secondo—
Grosso conferma il 4-3-3. Prima da titolari per i neo-acquisti Walukiewicz in difesa e Koné a centrocampo. Retroguardia completata da Romagna, Muharemovic e Doig, mentre ai lati del mediano ivoriano ci sono Iannoni e Boloca. Importanti novità invece in attacco dove Laurienté agisce come punta centrale, con Fadera e Volpato esterni. Non convocati Berardi e Pinamonti, con quest'ultimo che resta al centro del mercato.
Sassuolo più attivo in avvio e al 6' Volpato va in gol con un facile tocco porta vuota, ma l'arbitro annulla tutto per un precedente fallo di Fadera su Majecki. Al 18' però i neroverdi perdono due volte palla in fase di impostazione e il Brest ne approfitta con Leeds-Melou freddo nel battere Turati da pochi passi.
Nella seconda parte della prima frazione, gli uomini di Grosso si scatenano andando prima tre volte vicino al pari e poi trovandolo in extremis. Al 30' Koné imbuca bene per Volpato che però calcia troppo debolmente. Tre minuti dopo l'esterno degli emiliani tenta il gran gol personale, il portiere avversario però manda in angolo. Infine tocca a Fadera, che al 42' vince un contrasto in area ma spreca tutto con un pallonetto rivedibile. E finalmente al 45' ecco l'1-1: pasticcio in palleggio dei francesi, Laurienté recupera e tocca per Iannoni che apre su Volpato, bravo questa volta a infilare il pallone all'angolino.
Secondo tempo: i ritmi crollano, zero emozioni e pareggio giusto—
Nella ripresa, come in quasi tutte le amichevoli estive, i ritmi calano sensibilmente. Anzi, qui quasi precipitano: di fatto per i primi venticinque minuti non si registrano occasioni degne di nota. Al 26' il Brest si rende pericoloso con una grande rovesciata di Ajorque che manda a lato di pochissimo.
Grosso ne approfitta per dare spazio un po' a tutti i calciatori convocati tra cui Pierini, Moro. Pieragnolo, Odenthal, Paz, Missori, Mulattieri, Zacchi, Lipani, Alvarez e il baby Frangella. Ma da nessuno di loro arriva il guizzo vincente e la partita si avvia stancamente al termine.
