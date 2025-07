Ismael Koné è un nuovo giocatore del Sassuolo: il comunicato del club

Una nuova pagina calcistica per il talentuoso calciatore, che ora è pronto a mettere in gioco con la squadra Mister Grosso

Federico Grimaldi 29 luglio 2025 (modifica il 29 luglio 2025 | 13:30)

Un nuovo Koné in Serie A. Dopo l'arrivo di Manu alla Roma nella scorsa stagione, il Sassuolo si è assicurato le prestazioni dell'omonimo Ismael Koné dal Marsiglia. Il centrocampista canadese, classe 2002, arriva in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di certe condizioni. La squadra neroverde ha fatto un vero e proprio colpo, acquistando un giocatore che era seguito da molte squadre europee. Il Marsiglia non ha creduto nelle sue potenzialità, mandandolo in prestito per diverse stagioni. L'ultima l'ha giocata col Rennes, dove ha fatto due gol, di cui uno proprio alla sua ex squadra nell'ultima giornata. Grosso ha il suo nuovo centrocampista e, soprattutto, il primo canadese nella storia del Sassuolo.

Ismael Koné, dagli inizi in Francia all'interesse della Roma — Ismael Koné potrebbe far fare quel salto in avanti al centrocampo del Sassuolo. Il canadese arriva con un bagaglio di esperienza già ampiamente rodato ed è pronto a mettersi agli ordini di Mister Grosso. La sua carriera recita: Watford, Marsiglia, Montreal e Rennes. Un curriculum di tutto rispetto per un giocatore che nel 2022 giocava il suo primo Mondiale con il Canada. Koné arriva dopo essere stato accostato a diverse squadre, tra cui la Roma, che nel mese di giugno aveva fatto un sondaggio e richiesto informazioni al Marsiglia.

Si era vociferato anche di uno scambio proposto dai francesi, che in cambio del canadese volevano N'Dicka. Solo voci e niente di più. Ma ora è un nuovo giocatore del Sassuolo, pronto a mettersi in gioco in questa nuova sfida affascinante chiamata Serie A. I neroverdi sono appena tornati nella massima serie e non hanno nessuna intenzione di mollarla. L'acquisto del canadese si aggiunge a quello di Fadera, Turati e del rientrante Pinamonti.

Il comunicato ufficiale del club — Proprio nella giornata di oggi, il Sassuolo ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare l'acquisto di Isamel Koné dal Marsiglia:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, dall’Olympique Marsiglia, con la formula del prestito con diritto di acquisto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Ismaël Koné (centrocampista, 2002). Nato ad Abidjan in Costa d’Avorio, a 7 anni Ismaël si trasferisce a Montreal e inizia subito a giocare per i Notre-Dame-de-Grâce Panthers, fin quando viene notato dal CS Saint-Laurent, dove vince la medaglia di bronzo nel campionato Under 17. A giugno 2024, collezionate 63 presenze, 4 reti e 4 assist con la maglia giallonera, si fa avanti il Marsiglia: Koné approda in Francia, veste la maglia biancazzurra 9 volte e nel mercato di gennaio passa in prestito al Rennes, dove trova più continuità (13 presenze), oltre a due marcature e un assist. Convocabile sia dalla Costa d’Avorio che dal Canada, sono i nordamericani a chiamare Ismaël per le qualificazioni ai mondiali del 2022, in cui fa il suo debutto. Due giorni dopo aver trovato il primo gol in un’amichevole contro il Barhain, Koné viene inserito nella squadra per Qatar 2022, dove prende parte in tutte e tre le sfide del girone. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Ismaël!"