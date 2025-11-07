Il racconto a distanza di parecchi anni: "Lopez si oppose e disse loro di calmarsi. Io ero incredulo. Penso che Maxi abbia salvato la vita a Mauro"

Alessandro Stella 7 novembre - 11:15

Il triangolo amoroso tra Mauro Icardi, Wanda Nara e Maxi Lopez ha rappresentato per anni uno dei maggiori argomenti di discussione nel mondo del calcio. Tuttora il caso viene spesso rispolverato e ora nuove rivelazioni parlano addirittura di un coinvolgimento della mafia siciliana. A raccontarlo è Gonzalo Bergessio, ex attaccante argentino e compagno di squadra (ai tempi del Catania) di Maxi Lopez. Quest'ultimo, come noto, era stato lasciato dalla moglie Wanda Nara proprio per Icardi.

Nel programma Más de una Copa, in onda su DSports Radio, Bergessio ha rivelato: "Degli emissari della mafia siciliana dissero a Maxi: ‘Volete che inseguiamo quel tizio?’ ‘No, no’, rispose Maxi. Fu allora che iniziarono tutti i guai. Io ero lì, ho ascoltato tutto. Ero incredulo".

Bergessio racconta: "Maxi Lopez salvò la vita ad Icardi, la mafia faceva sul serio" — Bergessio ha poi sottolineato come la risposta di Lopez è stata determinante per salvare Icardi: "Maxi disse loro di calmarsi. Penso che abbia letteralmente salvato la vita a colui che era l'amante della moglie. La mafia faceva sul serio e voleva prendere punire Mauro. In quei mesi al Catania tutto andava bene, c'era una grande alchimia e i risultati arrivavano. Nessuno voleva che fattori esterni rovinassero il lavoro fatto".

Un retroscena che segue quello dell'ex difensore Pablo Alvarez. Il centrale argentino, anche lui con un passato al Catania, ha infatti recentemente raccontato di aver subito pressioni proprio dalla mafia siciliana per separarsi dal club nel 2015.

Wanda Nara: "Maxi il primo a scoprire il tradimento, oggi siamo in buoni rapporti" — Tornando al triangolo amoroso, proprio ieri Wanda Nara durante un'altra trasmissione argentina ha spiegato come Maxi Lopez scoprì il tradimento: "Lui è stato il primo a scoprire tutta la situazione. Ho preso il telefono, ho parlato con lui, gli ho spiegato la situazione e il perché. Poi puoi accettarlo, ti arrabbi, litighiamo, per le case, mille cose, ma sono sempre stata chiara e onesta con lui. Ecco come è andata. Oggi però sono davvero felice per sua moglie e i suoi figli".

Infatti attualmente la showgirl, dopo lunghe battaglie legali e finanziarie, è tornata in buoni rapporti con Lopez decidendo di anteporre a tutto il benessere dei loro tre figli. Mentre con Icardi, da cui si è separata, il legame è ai minimi storici.