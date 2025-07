Un amore passionale che ha creato non pochi patemi all'attaccante ex Inter. Già ai tempi della loro esperienza in Italia, i due erano spesso al centro del gossip. Adesso, a distanza di anni, continuano a far parlare di sé, nonostante la...

Luca Gilardi 26 luglio - 17:04

Mauro Icardi e Wanda Nara sono nuovamente al centro di una polemica. Il clima tra i due era stato piuttosto pesante negli ultimi mesi, con le vicende riguardanti la gestione delle figlie al centro dei loro dissapori. In tempi più recenti, invece, sembravano aver aperto alla possibilità di ritrovare un rapporto pacifico e cordiale. Tuttavia, questo breve periodo di distensione sembra essere già terminato. Infatti, pare che Maurito voglia denunciare la sua ex moglie per Revenge porn.

Mauro Icardi, Wanda Nara e il Revenge porn — L'attaccante argentino sostiene che sia stato diffuso un suo video intimo, risalente ai tempi in cui i due stavano ancora insieme. A riportarlo è Adnkronos, che racconta di come l'ex Inter, dopo essersi consultato con i propri avvocati, abbia deciso di avviare un'azione legale per perseguire penalmente Wanda Nara.

L'accusa di Revenge porn arriva dopo che Mauro Icardi ha trovato online il video in questione, condiviso privatamente e in maniera esclusiva con la showgirl sudamericana ai tempi del loro matrimonio. Una scelta difficile da comprendere, quella di Wanda, proprio in un momento in cui sembrava esserci stata una riconciliazione parziale, per il bene delle figlie.

Una nuova battaglia legale — Secondo il centravanti, l'intento dell'ex moglie è di diffamarlo pubblicamente, andando a turbare il rapporto amoroso con la sua nuova compagna, Eugenia Suarez. Di conseguenza, Icardi sarebbe pronto a procedere in tutte le sedi opportune, al fine di tutelare sé stesso e la propria relazione.

Un nuovo capitolo giudiziario, che arriva a poco tempo di distanza da un'altra denuncia del giocatore ai danni di Wanda Nara, per la sottrazione indebita delle figlie. Icardi le avrebbe volute con sé ad Istanbul, mentre loro si trovavano in Italia con la madre. Alla fine, le parti avevano trovato un accordo e la situazione era rientrata, almeno apparentemente.

Un periodo di quiete durato decisamente poco, con i due che sono pronti a darsi nuovamente battaglia.