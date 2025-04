Wanda Nara, già ex di Maxi Lopez, da cui ha avuto due figli, ora separata anche da Icardi, ha finalmente ammesso di aver avuto una storia con Keita. Tuttavia, ha sempre giurato di aver iniziato a frequentare il senegalese soltanto dopo aver scoperto di un presunto tradimento del marito. China Suarez la donna in questione, l'attuale compagna di Icardi. "All’epoca mi ero già separata da Mauro e gli raccontai della mia relazione. Mauro però aveva dei video su di me e mi ricattò: diceva che li avrebbe mostrati a tutti. Minacciava di pubblicare i miei video intimi", ha affermato la showgirl. In tribunale, infine, Wanda Nara ha accusato l’ex marito di aver riempito la casa di telecamere nascoste con l’obiettivo di registrare video hot della moglie allo scopo di poterla ricattare in futuro.