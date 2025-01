Icardi attacca Wanda Nara: “Al compleanno di suo figlio era con Keita”

Lunghissimo messaggio di Mauro Icardi che ha raccontato tutte le sue verità del rapporto concluso con Wanda Nara.

9 gennaio

Mauro Icardi ufficializza la storia con China Suarez e va all'attacco di Wanda Nara. L'attaccante del Galatasaray, fuori fino a fine stagione per la rottura del legamento crociato, ha confermato sui social la relazione con l'attrice e cantante argentina, condividendo su Instagram alcune foto insieme alle sue figlie Francesca e Isabella: "L'amore vince sempre sull'odio". Poi il post al veleno contro Wanda.

Icardi al veleno: "Vi racconto tutte le bugie di Wanda Nara" — Attraverso un lunghissimo post diffuso su Instagram, l'ex capitano dell'Inter ha scritto: "Come tutti sanno, non è nel mio stile dire qualcosa che riguarda le mie figlie, poiché abbiamo rispettato la richiesta di un giudice e di un difensore dei minori, ma sono costretto a rispondere a tutte le crudeli bugie che esercita la madre delle mie figlie. Non prendete per vere le sue perverse falsità con il mio silenzio... Per quanto tempo vogliamo credere e vivere nella menzogna?".

"Sono stato escluso dal mio stesso appartamento con una falsa denuncia di violenza. - ha affermato il centravanti - Mi hanno escluso all'alba di un sabato a Santa Barbara, poche ore dopo essere stato operato per un infortunio al ginocchio con un'altra falsa denuncia di violenza e possesso di armi, la perquisizione ha dato esito negativo. Non avevo armi, non ho violentato nessuno e dormivo da solo". Ancora sul recente episodio avvenuto in America: "Hanno dovuto restituirmi le mie figlie il 13 dicembre e mi hanno spento i telefoni fino al 17, perché la madre era in viaggio con il suo fidanzato in Europa e in un video ha confermato che stavano insieme da tre anni mentre lei era ancora sposata con me e giurava a me e alle sue figlie che era solo un amico (ma loro continuano a dare la colpa agli altri, che razza di ipocrisia no?)".

La vicenda naturalmente ha coinvolto anche le figlie dell'ex coppia: "Non parlo mai male alle mie figlie della loro madre, né dico loro che ha deciso di dividere la famiglia a causa della persona che è stata sua amante per tre anni e che ha finito per presentare come fidanzato... E per questo si è stabilita in Argentina per 2 anni, quando le ragazze frequentavano la scuola in Turchia...".

Icardi durissimo: "Nel tentativo di ridicolizzarmi non si preoccupa del danno che arreca ai figli" — L'argentino tira poi in ballo anche l'ex Lazio ed Inter Keita Baldé: "Fate sapere al signor 'fidanzato' che è stato ingannato quanto me... Perché nel gennaio 2023 ha conosciuto il giocatore senegalese (Keita Baldè, ndr) a Dubai e il 25 gennaio, mentre si festeggiava il compleanno di suo figlio, lei è arrivata alle 23:30, cioè 30 minuti prima della fine della festa". Secondo lui Wanda non sarebbe tornata a vivere in Argentina per motivi strettamente lavorativi: "Potrebbe lavorare in Europa... Infatti lo ha fatto con grande successo in Italia. Perché le nostre figlie non hanno mai vissuto in Argentina".

Infine, Icardi tuona ancora: "La signora ha cercato di ridicolizzarmi in pubblico, ma io sono fiero di aver lottato e implorato fino all’assurdo per salvare la nostra famiglia come spesso le mie figlie esigevano o pretendevano. Nel tentativo di ridicolizzarmi, non si preoccupa del danno che arreca ai suoi figli e alle sue figlie quando la sessualità della madre, del padre o del patrigno diventa virale e i bambini sono costretti a guardare con vergogna i loro amici".

"Tutto quello che dico e pubblico è forzato dalle bugie e dalle diffamazioni esercitate dalla madre delle mie figlie, che non si preoccupa del loro benessere e della loro salute mentale. - ha concluso l'attaccante del Galatasaray - Mi fa male l'anima sapere che vengono manipolate psicologicamente dalla madre. Ma confido nella giustizia. Sono sicuro di essere sulla strada giusta, mi hanno portato in tribunale e volevano sporcarmi, ma con la verità ne usciamo sempre vincitori".

