Che sia tornato il sereno nel rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi? L'ultima storia pubblicata dall'ex attaccante dell'Inter, ora in forza al Galatasaray, in compagnia della showgirl argentina è abbastanza enigmatica...

Dopo la denuncia di Wanda per violenza di genere di qualche giorno fa, nelle ultime ore Icardi ha pubblicato una foto e un video a conferma di un clima sereno tra i due. L'ex nerazzurro ha anche aggiunto questa didascalia ad una foto scattata a Wanda mentre gustano un buon mate: "Anche se i miei avvocati mi trattengono, volevo far presente questo per difendere pubblicamente la mia persona dopo tante barbarie dette. Due ore qui a casa mia molestandomi. Che copertina o titolo diamo a questo?". (Fonte Video Account X Derin Galatasaray)