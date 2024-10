Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul futuro del club rossoblù.

Andres Blazquez, CEO del Genoa, è arrivato in città ieri sera per mettere un po' di ordine rispetto a quanto sta succedendo attorno al mondo rossoblù e per mostrare vicinanza alla squadra in un momento alquanto delicato. L'amministratore delegato si è reso protagonista di un lunghissimo incontro a porte chiuse con un gruppo di tifosi, durato circa tre ore e mezza e terminato solo a tarda notte, in cui ha fatto chiarezza sulla situazione societaria.

Stefanos Tsitsipas e Andres Blazquez prima di Genoa vs Roma (Photo by Getty Images/Getty Images)

Blazquez, la verità sul futuro — "Il Genoa è oggi ancora di proprietà di 777 Partners, la responsabilità legale e penale è dello stesso Blazquez. A-Cap, società creditrice nei confronti di 777 Partners, ha tutto l’interesse a preservare o, se possibile, aumentare il valore del Genoa Cfc, questo anche nell’ottica di una cessione, totale o parziale, della società che, sicuramente, avverrà. Ci sono almeno tre-quattro gruppi che hanno dimostrato interesse, vedendo il Genoa, come una buona possibilità d’investimento, anche perché la situazione economica è migliore di quando i 777 hanno acquisito il Club", riporta ANSA.

"Intorno al Genoa c'è grande interesse, merito del grande lavoro che è stato fatto in questi anni a livello sportivo, di bilancio, marketing, rapporto con i tifosi. Non mi risulta alcuna trattativa, ma siamo aperti a eventuali nuovi investitori e ci stiamo guardando intorno. Per altri club del Group la situazione è diversa: il Red Star è in fase avanzata di cessione, per lo Standard c'è un nuovo CdA con l'ingresso di rappresentanti di A-Cap in vista di una prossima cessione, all'Everton A-Cap è in sinergia con i Friedkin. Entro una decina di giorni approveremo il bilancio al 30 giugno", si legge ancora.

Blazquez sul mercato: "A gennaio faremo 3 colpi" — "A gennaio interverremo per rinforzare la squadra, servono giocatori pronti e con il mister abbiamo già individuato dove intervenire", ha spiegato Blazquez. "Malinovskyi starà fuori a lungo e serve un sostituto, avremo bisogno di un'alternativa a Messias sulla trequarti e magari anche un attaccante. Poi vedremo se ci saranno anche altre necessità, ma ho avuto rassicurazioni da parte della proprietà sulla volontà di investire e di puntare su nuovi acquisti".

Ed infine sulla situazione di Frendrup: "Tanti tifosi mi chiedono di lui, se è vero che sarà ceduto come Gudmundsson. Sono storie completamente diverse, Gudmundsson voleva andare via e lo ha detto chiaramente. Frendrup resterà qui. In estate non ho mai detto che non sarebbe andato via nessuno dopo Martinez. Gud sarebbe dovuto partire già a giugno, ma il processo in Islanda aveva frenato tutto".