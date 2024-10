Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani tra Atalanta e Genoa.

Luca Paesano 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 14:33)

Viglia di Serie A per il Genoa, che domani pomeriggio, alle ore 18:00, scenderà nuovamente in campo per la settima giornata di campionato. Dopo la netta sconfitta nell'ultimo impegno casalingo contro la Juventus, il Grifone sarà questa volta ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium. L'allenatore dei rossoblù Alberto Gilardino ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Gilardino sulle condizioni del gruppo: "Quattro assenti domani" — Il tecnico dei rossoblù ha fatto il punto sul momento della sua squadra: "Abbiamo fatto i primi due giorni a Pegli e poi siamo venuti a Veronello. Questo è stato un modo per rimanere tutti uniti e vedere una squadra vogliosa di dare continuità al lavoro fatto nei mesi scorsi, nella voglia di riscattarsi, fare una prestazione d'orgoglio e avere un atteggiamento positivo. Questa è la nostra volontà anche per la partita di domani. Gli infortunati sono qua con noi: Badelj, Messias ed Ekuban hanno voluto seguire la squadra per far sì che i più giovani e per chi è arrivato all’ultimo si inserisca in questo gruppo".

E poi sulla situazione degli infortunati: "Frendrup, Badelj, Messias e Ekuban non ci saranno. Saranno da valutare ora che c’è la sosta. La verità è che in questo momento siamo corti. La correlazione è che, settimana più settimana meno, anche nella scorsa stagione in questo momento dell'anno abbiamo avuto diversi infortunati. E’ difficile riuscire a capire quali siano le cause".

Gilardino non si nasconde: "Quello che stiamo facendo non è sufficiente" — "Quando la scorsa settimana ho parlato di momento difficile, mi riferivo al fatto che quando perdi a Venezia in quel modo, esci in Coppa Italia nel derby e poi perdi in casa con la Juve... diciamo che abbiamo vissuto settimane migliori. Siamo una squadra molto arrabbiata, siamo incazzati per come si sono vissuti questi giorni", ha commentato Gila senza troppi giri di parole.

Poi ha proseguito: "Fino ad una settimana fa riprendevamo all’ultimo la Roma e un mese fa tenevamo botta all’Inter. In questo momento, dove sembra sia tutto storto, bisogna avere la lucidità e la calma pensando che domani è la settima giornata. Abbiamo cambiato tanto, sono arrivati giocatori giovani, ci vuole pazienza. Allo stesso tempo dobbiamo essere responsabili in questo momento. Io sono il primo ma anche i ragazzi lo sanno che ci vuole responsabilità per indossare questa maglia. Più riusciremo come gruppo squadra ad essere collegati e uniti col nostro popolo e più riusciremo a crescere e fare punti necessari per raggiungere l’obiettivo, In questo momento dobbiamo metterci l’elmetto, ci sarà da battagliare e avere grande determinazione e ancor di più aver massima attenzione dentro la gara nella cura dei dettagli. Si vede che quello che stiamo facendo non è sufficiente e dobbiamo avere di più cura dettagli e dei particolari".

Ancora Gilardino: "L'Atalanta ti fa venire il mal di testa" — "L'Atalanta è una squadra completa in tutto e per tutto. Ha un modo di giocare veramente dinamico, ha grande fisicità, ha giocatori che sanno determinare nella partita e giocatori di gamba sui quinti. L'altra sera sono stati spaventosi con lo Shakhtar per modo di interpretare la partita e modo di attaccare. E' una squadra che ti fa venire il mal di testa, ma allo stesso tempo ma noi vogliamo battagliare contro una squadra che farà un altro tipo di campionato ma vogliamo starci dentro e provarci", ha chiosato Alberto Gilardino.

Infine, sulla possibilità di cambiare modulo: "In questo momento non sono tanto i numeri, ma l'interpretazione che vogliamo dare alla partita, quanti duelli che vogliamo vincere e la foga agonistica che abbiamo quanto vogliamo difenderci nella nostra metà campo, senza commettere errori. Questo fa la differenza. Poi, da parte mia, in questi anni c’è stata volontà di modellarsi. Ora è importante dare certezze, dare continuità e curare i particolari e i dettagli. In questo momento siamo corti, la coperta è corta. Non è un alibi ma solo una cosa concreta e tangibile. Allo stesso tempo però dobbiamo tirare fuori il massimo da chi abbiamo a disposizione. Mi aspetto molto da chi sarà in campo e da chi ha giocato meno".