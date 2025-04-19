La prossima giornata di Serie A sarà teatro di alcune sfide dal grandissimo valore. Una di queste è: Bologna-Inter. Il match sarà decisivo per le sorti delle due squadre: i felsinei dovranno vincere per mantenere vive le speranze Champions, mentre per i nerazzurri una vittoria significherebbe tenere distante il Napoli. Negli ultimi anni, però, il Bologna è diventato una specie di tabù per l'Inter. I rossoblù hanno perso una sola partita dal 2023 e più di una volta ha creato dei veri e propri grattacapi alla squadra di Inzaghi. In primis, il recupero nel 2022 quando un errore di Radu consegnò lo scudetto nelle mani del Milan e poi la sconfitta ai supplementari in Coppa Italia nel 2023. Quest'anno, invece, il pareggio per 2-2 ha ancora una volta evidenziato i problemi dei nerazzurri nell'affrontare la squadra di Italiano. Domenica, però, ci sarà un occasione per interrompere questa maledizione.

Bologna-Inter, l'errore di Radu e Milan campione d'Italia

Molti tifosi interisti vorranno cancellare per sempre dai ricordi quella partita. Negli ultimi anni è diventato una specie di incubo, quando si ripensa a quell'occasione., nel 2022, era la squadra più compatta e più forte dell'intero campionato. Aveva un enorme vantaggio sulle dirette contendenti ma poi, d'un tratto, qualcosa cambiò. La fiducia avuta fina a quel momento era svanita e ilsi stava avvicinando. Ed è allora che arriva la partita che avrebbe deciso le sorti del campionato. Il 27 aprile 2022 il Bologna ospita la squadra di Inzaghi nel recupero della 20esima giornata. La partita si indirizza subito verso i nerazzurri, che trovano la via del vantaggio grazie a. Da lì, sembrava tutto in discesa ma non è stato così.

Radu, portiere dell'Inter, nella sfida col Bologna nel 2022 (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Sempre nel primo tempo, Arnautovic sigla il gol del pareggio che rimette tutti in discussione. Arriva furiosa la reazione dell'Inter, che più volte arriva vicino al gol del vantaggio. La squadra di Inzaghi era in pieno controllo del match, fino a quando una rimessa laterale di Perisic verso il portiere Radu, non si è trasformata in un momento drammatico. Il portiere rumeno pasticcia col pallone e regala a Sansone il gol del 2-1. L'errore ha pesato così tanto dal punto di vista mentale, che non c'è stato più niente da fare. Quella sconfitta ha riaperto le speranze del Milan, che con una grandissima cavalcata è riuscito a portarsi a casa l'ambito Scudetto. La macchia di Radu inoltre, rimarrà per sempre legata alla storia di questa partita.

BOLOGNA, ITALIA - APRILE 27: Nicola Sansone del Bologna festeggia il gol del 2-1 contro l'Inter. (Foto di Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Ndoye al 116' e addio alla Coppa Italia

Il messaggio di Marotta alla squadra: la Champions può aspettare. "Bologna-Inter è la partita più importante dell'anno", la sintesi secca del presidente nerazzurro pic.twitter.com/U09YgTQdhP — Daniele Mari (@marifcinter) April 17, 2025

Passata l'amara sconfitta del 2022, l'Inter è tornata a dominare in lungo e in largo, vincendo il campionato del 2023 e del 2024. Se, nel 2023, la squadra di Inzaghi è riuscita a portarsi a casa anche la Coppa Italia, nel 2024 si è dovuta arrendere alla corazzata di. Difatti, il 20 dicembre 2023 andava in scena l'ottavo di finale che vedeva contrapposte la squadra di Inzaghi e il Bologna. Una partita fredda, tesa sin dall'inizio. A ritmi abbastanza lenti, l'Inter trova l'occasione di portarsi in vantaggio con un calcio di rigore.va sul dischetto, ma lo sbaglia. Il match si porta, quindi, ai supplementari. Nemmeno il tempo di cominciare erealizza il gol del vantaggio. Anche qui, come nel 2022, sembrava tutto pronto per la vittoria, ma il pareggio diha riportato l'Inter con i piedi per terra. Al 116', una giocata sublime di, portadavanti alla porta, che tutto solo non sbaglia e infligge ad Inzaghi l'ennesima sconfitta. Il Bologna festeggia e conferma sempre di più lo status di "bestia nera" dei nerazzurri.

Tra il pareggio dell'andata e le speranze pasquali

Oggi la storia è leggermente diversa., in qualche modo, è riuscita a trovare la via per battere il, anche se l'ultimo incontro, andato in scena quest'anno, ha recitato nuovamente lo stesso copione. Nerazzurri in vantaggio e rossoblù che ribaltano la situazione. Solo, che questa volta, la partita è terminata in pareggio. Domenica la squadra di Inzaghi sarà ospite al Dall'Ara: le fatiche dell'impresa insi faranno sentire ma l'Inter non potrà e non dovrà sbagliare. Dal canto suo, il Bologna, vorrà continuare questo trend positivo per regalare ai tifosi la speranza di sognare una nuova partecipazione in Champions League. Nella domenica di Pasqua sicuramente qualcosa di nuovo nascerà. Vedremo se anche questa volta, la squadra di Italiano infliggerà un dispiacere alla squadra di Inzaghi, oppure se ci saranno sorprese. Quello che è sicuro è chesarà una partita imperdibile e, nonostante il giorno di festa, nessuno se la vorrà perdere.