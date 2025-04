Tre punti importanti per la zona europea e per il tricolore nel big match nel giorno di Pasqua.

Samuele Amato 18 aprile - 11:08

La settimana che porta alle festività pasquali è anche quella che vede gli stadi pieni per la 33esima giornata di Serie A. Il campionato italiano, così come le altre competizioni del Vecchio Continente, non si ferma. Dopo gli impegni europei si ritorna, dunque, al calcio nostrano, dove ancora è tutto in bilico. Soprattutto nell'affollata zona Champions e per il duello Scudetto. Discorsi che sentiranno il peso decisivo di Bologna-Inter. Ecco dove poter vedere la partita tra rossoblù e nerazzurri.

Verso la partita: big match a Pasqua — Sono sei le giornate che separano le squadre - e i rispettivi tifosi - dalla fine della stagione del campionato italiano. Un'annata calcistica, quella della Serie A, che non ha ancora visto i primi verdetti. La zona europea, tra Conference, Europa e Champions League vede un sovraffollamento come pochi punti della classifica. Nel mentre, la lotta per il titolo di Campioni d'Italia è una questione che riguarda due squadre.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, per riconfermarsi dopo lo Scudetto della seconda stella della scorsa stagione, dovranno affrontare la trasferta del Dall'Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano, invece, vogliono punti per rientrare tra le prime quattro e qualificarsi per il secondo anno consecutivo in Champions League. Bologna-Inter sarà il momento dello scarto delle uova di cioccolato per la domenica per Pasqua. La speranza di ognuno è trovare la sorpresa migliore: i tre punti.

Una partita che promette spettacolo e che arriva in un momento della stagione decisivo. Il Bologna, in corsa per entrare nuovamente nella competizione più prestigiosa d'Europa, dovrà anche affrontare la semifinale di Coppa Italia. L'andata contro l'Empoli è terminata 3 a 0 per i Felsinei, favoriti per essere i finalisti. L'Inter lotta su tre fronti: Scudetto (capolista a tre punti dal Napoli), Coppa Italia (semifinale contro il Milan, momentaneamente sull'1 a 1) e Champions League (semifinale contro il Barcellona dopo aver buttato fuori il Bayern Monaco).

Dove vedere Bologna-Inter Il match valido per la 33esima giornata di Serie A si giocherà allo stadio Renato Dall'Ara, la domenica di Pasqua, 20 aprile. Fischio d'inizio previsto per le ore 18. Un big match ad alta quota imperdibile e che si potrà vedere grazie a diversi servizi di pay-tv.

Bologna-Inter, infatti, sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming - in co-esclusiva - sulle reti Dazn e Sky. Per gli abbonati alla prima piattaforma, la partita si potrà vedere sul sito ufficiale o sulle applicazioni dei dispositivi dotati di connessione ad Internet (smart TV, PC, smartphone e tablet).

Gli abbonati alla seconda piattaforma potranno fare riferimento al catalogo sportivo del decoder, in particolare al canale 251. Sempre per chi è abbonato al pacchetto di Sky Sport, si potrà utilizzare l'applicazione Sky Go per seguire la partita in diretta streaming sui propri dispositivi. Possibilità di vedere il match tra rossoblù e nerazzurri anche tramite NOW TV.