Più di una polemica è scaturita sui social per il gesto del difensore nerazzurro rivolto al campione tedesco dei bavaresi

Questa doppia sfida tra andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League portava con sé tante cose e tanti significati. Quello storico, perché è un classico del calcio europeo, ma anche quello di una stagione, con l'Inter che vede anche la possibilità di replicare il leggendario epilogo del 2010. E poi la tensione di un momento del genere in questa annata densa di impegni che ha messo contro le due squadre anche sul piano dialettico.

La vittoria nerazzurra a Monaco di Baviera era stata recepita molto bene dai tedeschi di Vincent Kompany. Lo stesso tecnico belga aveva detto che aveva visto i giocatori di Inzaghi esultare come se avessero passato il turno. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Harry Kane, gestito da Francesco Acerbi nella doppia sfida. Mentre Thomas Müller, dopo il Klassiker, aveva dichiarato che non era necessario alcun miracolo per la rimonta - solo fare una partita normale, qualcosa che al Bayern riesce bene.