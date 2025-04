Una storica notte da Inter , l'ennesima in Champions League . Il Biscione si prende i quarti di finale di Champions League, prima con la vittoria a Monaco di Baviera, poi con un pareggio eroico a San Siro. Inter-Bayern Monaco finisce 2 a 2 e i nerazzurri di Simone Inzaghi approdano in semifinale. Per i bavaresi, oltre al danno anche la beffa: quella sui social , che arriva proprio dai canali ufficiali interisti.

La vittoria all'andata, a Monaco di Baviera, aveva già acceso gli animi. Il pareggio per 2 a 2 in Inter-Bayern Monaco di ieri sera non li ha placati. I campioni d'Italia passano il turno con un risultato complessivo di 4 a 3 e approdano in semifinale, dove affronterà il Barcellona. Ma non è ancora stata smaltita la gioia incontenibile dell'ambiente interista, reduce da una settimana in cui le pressioni si sono fatte sentire.