Bologna-Inter, fari puntati sul Dall’Ara. Ecco il pronostico di DDD

Bologna-Inter si gioca domenica pomeriggio alle 18. Italiano recupera Odgaard e Castro, mentre Inzaghi pensa ad un turnover limitato. I rossoblù vogliono vincere per superare la Juve in classifica, gli ospiti devono blindare il primato

Federico Iezzi 19 aprile - 20:19

La rivelazione del campionato contro la più quotata alla vittoria finale: domani, ore 18, allo Stadio Renato Dall'Ara, si affrontano Bologna e Inter. Il match è importante soprattutto per la corsa scudetto: i nerazzurri di Simone Inzaghi, infatti, potrebbero ulteriormente distanziare il Napoli secondo. Anche i padroni di casa, però, puntano ai tre punti per superare la Juventus e agguantare uno storico quarto posto.

Bologna-Inter, lo stato di forma delle due squadre — Il Bologna di Italiano è senza dubbio una delle più belle squadre di questa Serie A. I rossoblù hanno perso l'ultima partita contro l'Atalanta, ma prima solo vittorie e belle prestazioni, in particolare il 5-0 rifilato alla Lazio e il 3-0 contro l'Empoli in semifinale di Coppa Italia. L'attuale quinto posto garantirebbe ai bolognesi l'Europa League, ma Italiano e i suoi vogliono osare e sperano di potersi regalare un altro giro sulla giostra della Champions League.

Italiano schiererà i suoi con un 4-2-3-1. Fra i titolari dovrebbero finalmente tornare Castro e Odgaard. Agli infortunati Calabria, Ferguson e Skorupski, si è aggiunto anche Casale. In porta ci sarà quindi Ravaglia, alle spalle di Beukema e Lucumì al centro della difesa, mentre sulle fasce ci sono Holm e Lykogiannis. In mediana c'è la coppia Pobega-Freuler, mentre Odgaard ritorna a giocare più avanzato assieme a Orsolini e Ndoye, incaricati di sostenere la punta Castro.

Il finale di stagione in casa Inter è esaltante. La squadra è saldamente prima in classifica, ha blindato la qualificazione alle semifinali di Champions League battendo il Bayern Monaco, e lotta per un posto in finale di Coppa Italia contro i grandi rivali rossoneri. La trasferta di Bologna è però decisamente insidiosa e si dovrà stare attenti per evitare battute d'arresto e cadute di morale.

La probabile formazione di Inzaghi — La trasferta a Bologna, come detto, è insidiosa. Tre anni fa costò ai neroazzurri il campionato che poi fu vinto dal Milan. Nonostante il grande sforzo fatto dalla squadra in Champions, il tecnico neroazzurro non sembra intenzionato a fare un turnover eccessivo. Tra i pali il solito Sommer coperto dalla difesa a tre: Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce Carlos Augusto sostituisce Dimarco a sinistra e Darmian viene confermato a destra. In mezzo al campo c'è il trittico Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. In attacco, al posto dell'infortunato Thuram, dovrebbe giocare titolare Correa per formare con Lautaro una coppia tutta argentina.

Bologna-Inter, le statistiche della partita e il pronostico — L’Inter ha vinto 75 dei 155 confronti contro il Bologna in Serie A, mentre i pareggi sono stati 43 e le vittorie dei rossoblù 37. Negli ultimi quattro incontri fra le due squadre, ci sono state una vittoria a testa e due pareggi. La partita, quindi, si preannuncia come molto equilibrata e molto tesa. Fare un pronostico può essere molto complicato. Una buona giocata potrebbe essere un X o un No Gol, con le due squadre molto chiuse. Ma, al contrario, potrebbe essere interessante puntare su una vittoria, non scontata, dei padroni di casa.