Bologna, Italiano: “A Parma per vincere. Orsolini? Ha recuperato e può giocare”

La Conferenza Stampa dell'allenatore dei Felsinei prima della partita contro il Parma

Federico Grimaldi 21 febbraio - 16:28

Il Bologna affronterà il Parma, in un derby, che si prospetta infuocato. L'appuntamento è per sabato alle 15, dove si sfideranno per la prima volta da allenatori Chivu ed Italiano. Ecco le parole del mister dei felsinei prima della partita.

La conferenza stampa di Italiano — Molte le domande poste all'allenatore del Bologna, soprattutto sul nuovo allenatore del Parma: "No, ma mi è capitato di affrontare avversari con allenatori nuovi, sono casi pericolosi. Affrontiamo una squadra che ha qualità, dimostrando di poter mettere in difficoltà tante big, se ha campo riparte in maniera incredibile. Ci sono tante insidie, dovremo essere diversi rispetto alle trasferte di Empoli e Lecce, non siamo andati alle stesse velocità".

Ha poi aggiunto: "Detto che ogni partita ha una storia diversa, ogni partita è tutta un'altra storia, periodi e momenti diversi. Ne affrontiamo uno che ad inizio settimana ha cambiato guida tecnica, in questi casi bisogna stare molto attenti, la novità, la scossa interna che si viene a creare, il dispiacere per l'allenatore che va via. Troveremo un ambiente che vorrà reagire, dovremo prestare la massima attenzione, il Parma ha sempre giocato bene, esprime un buon calcio, cercherà di fare il massimo domani. Dovremo essere bravi ad approcciarla nel modo giusto".

Sui singoli — Italiano ha cercato anche di chiarire la situazione interna della propria squadra, dando aggiornamenti sui recuperi e sugli infortuni dei propri giocatori: "Orsolini sta bene è perfettamente dentro il gruppo, si era fatto male mentre era in una condizione strepitosa. Torneremo a dargli minuti, ritroviamo un giocatore importante".

Preoccupano invece le condizioni di Dallinga: "Ha questo fastidio che si porta dietro un po' all'adduttore e addome, si allena forte, deve stringere i denti, nessuno mai gioca sempre ad una condizione elevata ma va bene stringe i denti ed è comunque un valore aggiunto per questa squadra". Ha voluto poi lanciare un messaggio ad alcuni dei suoi giocatori: "Ci tengo a sottolineare la crescita di Cambiaghi, Aebischer, Ferguson e di El Azzouzi da quel punto di vista sono loro i nostri acquisti del mercato di gennaio, erano dei punti fermi per questa stagione e riaverli è un valore aggiunto. Crescono in maniera esponenziale".

Vincere a Parma con un occhio rivolto al Milan — Per come si era messa la stagione ad inizio anno, mai ci saremmo potuti aspettare un Bologna così in alto. Ciò che sorprende maggiormente è la capacità di approccio dei rossoblù in tutte le partite. Ogni partita la giocano con il coltello in mezzo ai denti, senza mai rinunciare alla qualità. Dopo il derby col Parma, lo aspetta un recupero dal sapore di Champions contro il Milan. Italiano, in conferenza stampa, ha ammesso di essere totalmente concentrato per la partita con il Parma, ma sicuramente terrà d'occhio anche la prossima, visto che in una settimana si gioca una bella fetta di campionato.