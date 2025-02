Bologna, Italiano: “Dovevamo fare di più. L’arbitro? Non voglio parlarne

Evidente la delusione sul volto di Italiano , che ha deciso di parlare così ai microfoni: “Dovevamo fare qualcosa in più, riempire di più l’area, cercare la profondità, invece ci siamo limitati a un giro palla a ritmi bassi, contro una squadra che si chiude e riparte. Non perdevamo da tanto, ma io credo che anche dalle sconfitte si costruiscano vittorie importanti.

Ricordiamoci che dovremo produrre di più quando troveremo ancora squadre così chiuse. Il rigore contro e il doppio giallo di Cancellieri mancato? Non voglio parlare di queste situazioni , i dettagli fanno la differenza anche in questo senso, c’è da riflettere perché se questi tocchi di mano diventano falli da rigore è un serio problema”.

"La sconfitta è solo un errore di percorso"

Il derby rimane sempre il derby, soprattutto sugli spalti. Il Bologna non è riuscito a dare un'ulteriore gioia ai propri tifosi, che comunque possono essere soddisfatti dei propri giocatori. Anche oggi, i rossoblù hanno dato il meglio e creato molte più occasioni dell'avversario. Addirittura, è da dicembre che non si legge la parola sconfitta vicino al Bologna. Un semplice errore di percorso ci può stare ed è proprio Italiano a ribadirlo: "Questa è stata una sconfitta che fa male, ma che sicuramente non inciderà sul percorso che abbiamo iniziato. Siamo ancora in corsa per ottenere risultati importanti e sono sicuro, che da questa sconfitta, nascerà qualcosa di positivo.