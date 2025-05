Bologna, Italiano: “Ho preso la mia rivincita. Dedico la vittoria ai ragazzi e a Joe Barone”

Il tecnico felsineo ha poi aggiunto: "Sapevamo le mosse del Milan e abbiamo risposto colpo su colpo. Tifosi straordinari, questa coppa è anche loro"

Federico Grimaldi 14 maggio 2025 (modifica il 14 maggio 2025 | 23:22)

Il Bolognariscrive la storia e alza al cielo la Coppa Italia, battendo il Milan in finale grazie a un gol decisivo di Ndoye nel secondo tempo. Un trionfo atteso da mezzo secolo per i rossoblù, che non vincevano un trofeo dal lontano 1974. Ma è anche la serata della rinascita per Vincenzo Italiano, che dopo tre finali perse trova finalmente la sua rivincita, regalando alla città un sogno diventato realtà. Ecco le sue parole

| Bologna have WON the Coppa Italia! 1-0 win over Milan.

This is Bologna's first time winning a domestic trophy in 51 years!

For manager Vincenzo Italiano, it is his FIRST major trophy. Congratulations. pic.twitter.com/tash51w6HG

Bologna, Italiano: "Prestazione straordinaria. Vittoria coronamento di un lungo percorso" — Le parole di Vincenzo Italiano al termine della finale: "Dopo alcune delusioni, questa vittoria è davvero meritata. I ragazzi hanno fatto una prestazione incredibile, impeccabile sotto ogni punto di vista. Conoscevamo le mosse del Milan e abbiamo saputo rispondere colpo su colpo, con intelligenza e coraggio. Abbiamo coronato un percorso costruito giorno dopo giorno, e credo che questa Coppa sia il giusto premio per tutti: per la squadra, per il club, e soprattutto per la nostra gente, che meritava una serata così".

"Le tre finali perse sono state ferite profonde, non credevo che la rivincita sarebbe arrivata così, ma ora sono felice. Aggiungo un trofeo importante al mio percorso da allenatore, e lo dedico interamente ai miei ragazzi, che non hanno mai smesso di crederci. Lo dedico anche, con tutto il cuore, alla famiglia di Joe Barone: stamattina ho letto il loro messaggio e mi ha profondamente toccato. È stato un cammino in crescendo: qualche difficoltà all’inizio, poi il lavoro, la crescita individuale e collettiva. Oggi è stata una prestazione da applausi. Lasciatemi festeggiare: ce lo siamo guadagnato, fino all’ultimo secondo".