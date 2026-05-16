Vincenzo Italiano ha presentato in sala stampa il match tra Atalanta e Bologna. Benché non paia avere più grossi obiettivi in palio, la sua squadra vuole regalarsi un finale di stagione da ricordare. Dopo il successo sul Napoli 2-3 al Maradona, i rossoblù possono ancora dire la loro in questo campionato.

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Vincenzo Italiano, Bologna (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Bologna, Italiano non è soddisfatto da Rowe: "Deve crescere"

Davanti a sé il Bologna ha ancora due partite dal coefficiente di difficoltà elevatissimo., ormai matematicamente fuori dalla corsa alle prime sei posizioni della classifica. Sempre sei, tra l'altro, risultano essere i punti che distanziano i felsinei dall'Atalanta, prossima avversaria. In caso di successo, il Bologna guadagnerebbe tre punti sui nerazzurri di Palladino e potrebbero sognare l'aggancio al settimo posto all'ultima curva. In caso di parità delle due squadre, si valuterebbe la differenza reti negli scontri diretti, quindi quella generale.

All'Atalanta, in ogni caso, basta un punto nelle prossime due giornate per blindare la settima piazza che vorrebbe dire Conference League. Italiano non intende abbassare la guardia e ha parlato espressamente di un giocatore dal quale vorrebbe vedere qualcosa di meglio: Jonathan Rowe. “Può diventare un campione se solo capisse che l'allenamento ha la stessa intensità della partita. Non che non si stia allenando bene, ma deve fare questo step di crescita dal punto di vista dell’intensità per migliorare ancora”. Insomma, i margini di miglioramento ci sono eccome.

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Nessun dubbio, invece, su. Arrivato tra lo scetticismo generale perché considerato un giocatore ormai sul viale del tramonto e incapace di far svoltare la stagione dei rossoblù; l'ex Juventus si è calato perfettamente nello spogliatoio del Bologna. Il primo a giovarne è stato proprio Vincenzo Italiano che lo ha elogiato in conferenza stampa: "Lo possiamo dire perché tanto la stagione è ormai finita:. Non ci stavamo giocando il tutto per tutto con un ragazzino che nessuno conosceva, ma c’erano dei dubbi sul rimetterlo in condizione dopo anni lontano dal calcio europeo. Alla fine è sbocciato ed è tornato il giocatore che conoscevamo. È un bambinone perché ancora si diverte e si arrabbia quando non gioca,".

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