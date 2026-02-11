I Felsinei non vincono più tra le loro mura, mentre i biancocelesti fuori casa si sono dimostrati temibili in questa stagione

Mattia Celio Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 12:46)

Questa sera si chiudono i quarti di finale di Coppa Italia. Al Dall'Ara va in scena la sfida Bologna-Lazio. Fischio di inizio alle 21. La vincente affronterà in semifinale l'Atalanta di Raffaele Palladino, vittoriosa lo scorso mercoledì 3-0 sulla Juventus. Come ricordiamo, la qualificazione si decide in una partita a gara secca e se dopo i 90' il risultato è ancora in parità si andrà direttamente ai calci di rigore. La partita di questa sera, inoltre, vede di fronte due squadre da un rendimento molto particolare. Scopriamo perché.

Bologna-Lazio, rossoblù alla ricerca di una vittoria in casa con i biancocelesti temibili in trasferta — Bologna-Lazio si giocheranno questa sera l'ultimo posto disponibile per le semifinali della Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano cerca di difendere il trofeo conquistato lo scorso 14 maggio, mentre i ragazzi di Maurizio Sarri cercano di tornare tra le prime quattro a due anni dall'ultima volta. Entrambe le squadre non stanno vivendo un buon momento in campionato. I Felsinei sembrano proprio aver perso lo smalto negli ultimi mesi ed ora la ricorsa all'Europa si fa molto più difficile. Stesso discorso per i biancocelesti, i cui risultati troppo altalenanti rendono la Coppa Italia l'unica via per la qualificazione alle Coppe Europee. Almeno per ora.

La sfida di questa sera si giocherà al Dall'Ara, impianto un tempo una sorta di fortino per il Bologna che però negli ultimi mesi è diventata una terra di conquista. Almeno in Serie A. Come ricordiamo, domenica i rossoblù sono stati sconfitti 1-0 dal Parma, ma il KO casalingo con i Crociati è solo l'ultimo di una lunga serie di delusioni. L'ultima vittoria dei Felsinei tra le loro mura risale addirittura a tre mesi fa, ovvero al 2-0 contro il Napoli del 9 novembre. Poi il bilancio è stato a dire poco disastroso: 1 pareggio e 6 sconfitte. Un rendimento impronosticabile fino a poco tempo fa tanto che più di qualcuno ha iniziato a chiedere a gran voce l'esonero di Italiano.

Se il Bologna fa fatica a vincere in casa, la Lazio ha dimostrato più volte di essere pericolosa lontano dall'Olimpico. In questa stagione, i biancocelesti hanno ottenuto 3 vittoria in trasferta. Un numero che poteva essere più alto contando le vittorie sfumate all'ultimo contro Udinese e Juventus e pareggi deludenti contro Pisa e Lecce. Ma anche preziosi come contro l'Atalanta. Un rendimento che dimostra che gli Aquilotti sanno essere pericolosi fuori casa e con il Bologna non certo nelle migliori condizioni psicologiche la partita di questa sera può essere un'occasione per dimostrarlo nuovamente.