Il Bologna ha salutato Vincenzo Italiano. Un addio previsto ma comunque doloroso, che farà ripartire i rossoblù da zero dopo due anni. Il biennio del tecnico ex Fiorentina ha portato in dote una storica Coppa Italia, che mancava al club da oltre 50 anni. Il suo lavoro non è mai stato messo in dubbio, nemmeno in un'annata complicata come quella appena trascorsa. Ottavo posto con un'eliminazione pesante ai quarti da parte dell'Aston Villa (poi campione con manifesta superiorità) in Europa League e una coppa nazionale interrotta sempre ai quarti da parte della Lazio.

ISTANBUL, TURCHIA - 19 FEBBRAIO: Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce, reagisce nei confronti del quarto ufficiale, Anojen Kanagasingam, durante la partita di andata dei playoff a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2025/26 tra Fenerbahce SK e Nottingham Forest FC al Fenerbahce Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi il 19 febbraio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Nel mentre, Italiano ha raggiunto anche la finale di Supercoppa italiana, persa 2-0 contro gli ex campioni d'Italia del Napoli. Sartori e Di Vaio hanno già iniziato a muovere i loro fili, probabilmente da tempo, e sono giunti ad un bivio: Eusebio di Francesco o Domenico Tedesco.

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La scelta del Bologna è ricaduta su Domenico Tedesco

🚨🇮🇹🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Domenico Tedesco is set to become the new manager of Bologna. There is continuous contacts to confirm the deal today, reports @DiMarzio. 🔴🔵 pic.twitter.com/bIG7yy6gCI — EuroFoot (@eurofootcom) May 29, 2026

La volontà dei felsinei rimane quella di giocare un calcio moderno, propositivo e aggressivo. Negli ultimi anni, le gestioni di Thiago Motta prima e Vincenzo Italiano poi, hanno trasformato il club in una solida realtà delle prime 7/8 della classifica. Ciò è stato possibile anche grazie ad un mercato oculato, pronto a cedere i suoi pezzi migliori (valorizzati durante l'anno) per comprarne altri a poco prezzo, ma dall'apporto simile. La shortlist del Bologna conteneva dunque l'allenatore del Lecce, autentico artefice di una salvezza insperata per valore della rosa e l'ex tecnico del

Eusebio di Francesco sembrava davvero ad un passo dal poter tornare a guidare una squadra con obiettivi diversi dalla salvezza, ma al fotofinish è stato superato dalla candidatura a sorpresa di Domenico Tedesco. Secondo Gianluca Di Marzio, i contatti fra le parti sono continui e già in giornata potrebbe arrivare l'okay definitivo. Nato a Rossano in Calabria, il tecnico si è trasferito in Germania da piccolo e qui ha conseguito laurea in ingegneria gestionale, lavorando anche per la Mercedes Benz.

Ottenuto il patentino, Tedesco ha iniziato guidando le giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, per poi portare a soli 32 anni lo Schalke 04 al secondo posto. In seguito sono arrivate le panchine di Spartak Mosca, RB Lipsia (1 Coppa di Germania), Belgio (uscito ai quarti contro la Francia nel 2024) e infine il Fenerbaçhe, con 1 Supercoppa conquistata. Il Bologna si conferma così una squadra pronta al rischio, audace e moderna, fuori dalla logica del mercato allenatori italiano, composto da un eterno riciclo.

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