Le condizioni dell'allenatore rossoblù sono in lieve miglioramento e sono previsti per lui 5 giorni di ricovero: non sarà presente contro lo Steaua giovedì e nemmeno per la sfida di campionato contro la sua ex Fiorentina

Luca Paesano Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 16:51)

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è stato ricoverato nella serata di lunedì presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna per una polmonite di natura batterica (non legata al Covid). Il tecnico rossoblù dovrà rimanere in regime di ricovero per circa cinque giorni e salterà la trasferta europea del club, in programma giovedì a Bucarest contro il FCSB, oltre al successivo impegno di campionato. La situazione clinica è al momento in lento miglioramento, come indicato dalla nota del club.

Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato: il comunicato del club Nel comunicato ufficiale del club si legge: «Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club».

Vincenzo Italiano non partirà dunque con la squadra per la trasferta di giovedì in Romania per affrontare la Steaua Bucarest in Europa League. I rossoblù non hanno iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino europeo, perdendo all'esordio contro l'Aston Villa e pareggiando la seconda sfida contro il Friburgo. L'allenatore non sarà a disposizione nemmeno per la gara di Serie A in programma domenica al Dall'Ara contro la Fiorentina, sua ex squadra.