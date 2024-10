Bonucci nuovo collaboratore tecnico dell’Italia under 20

Il campione d'Europa con la nazionale del 2021, dopo aver giocato l'ultima stagione al Fenerbahce, intraprende la sua nuova carriera.

“Sono orgoglioso di accettare la proposta del presidente Gravina e pronto per questa esperienza – dice Bonucci, in una nota pubblicata dalla Federazione – tornare a vestire l’azzurro sarà davvero emozionante. È il momento per me di osservare, studiare e imparare". Riparte dalla nazionale giovanile la nuova carriera di Leonardo Bonucci: dopo aver appeso le scarpette al chiodo, l'ex giocatore della Juventus affiancherà Bernardo Corradi, commissario tecnico dell'Under 20.

Bonucci ritorna in nazionale: sarà collaboratore tecnico dell'Under 20 — Poche settimane fa, Bonucci aveva conseguito il patentino Uefa B a Coverciano, che consente di essere ingaggiati come collaboratori tecnici in serie A ed in serie B, e come allenatore in seconda in serie C, fino a poter guidare come allenatore in prima fino alla serie D. Questa, per Bonucci, è la prima esperienza da tecnico dopo la longeva carriera da calciatore, dopo l'ultima esperienza in Turchia con la maglia del Fenerbahce. L'ufficialità del nuovo incarico, è arrivata questa mattina.

Bonucci metterà a disposizione la sua esperienza a tutti i giovani che vestiranno la maglia della nazionale giovanile. Il primo impegno per il gruppo di Corradi sarà quello di prepararsi al meglio per disputare il mondiale di categoria fra settembre e ottobre dell'anno prossimo, che si disputerà in Cile: l'Italia si trova fra le dodici squadre già qualificate, ed è finalista in carica dopo l'esperienza nel 2023 quando si arrese ai pari età dell'Uruguay.

L'ex capitano della Juventus, e anche dell'Italia, ha vestito la maglia della nazionale per 121 volte, rendendolo il quarto giocatore con più presenze nella storia dell'Italia. "Non mancheranno quei valori che mi hanno permesso di fare una grande carriera: umiltà, lavoro, spirito di gruppo e di sacrificio - dice Bonucci - ringrazio ancora il presidente ed il mister Corradi per questa nuova e grande opportunità".