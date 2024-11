Buffon sui social dopo Italia-Belgio: “Serviva un punto, ne sono arrivati tre”

Il successo dell'Italia in Belgio, con conseguente qualificazione ai quarti di finale in Nations League, ha convinto tutti. Soprattutto chi è a capo della delegazione azzurra come Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Nazionale, tra gli assoluti protagonisti ai Mondiali vinti in Francia nel 2006, si è espresso sui social con soddisfazione dopo lo 0-1 raccolto a Bruxelles: "Bastava un punto, ne abbiamo presi tre". Parole che fanno pensare anche a momento assolutamente positivo all'interno del gruppo squadra. Buffon è attualmente il giocatore con più presenze da titolare (80) e non (176) nella storia di questa nazione.