Cagliari, esordio di Pisacane: come hanno giocato i rossoblù

Ieri contro il Galatasaray, campione di Turchia, c'è stato l'esordio di Fabio Pisacane sulla panchina del Cagliari. In questo articolo, un focus su come gioca il tecnico napoletano recentemente promosso alla guida della prima squadra

Ieri sera, c'è stato l'esordio del Cagliari di Fabio Pisacane . Ad onor di cronaca, il Cagliari aveva già giocato un match amichevole contro l' Ospitaletto , ma la partita di ieri sera è - come si dice - un'amichevole di lusso. Sebbene il risultato non fosse incoraggiante, i rossoblù hanno giocato contro il Galatasaray , squadra che ha vinto il campionato turco. La società sarda ha deciso a giugno di cambiare guida tecnica. Dopo la salvezza conseguita da Davide Nicola nonostante la sconfitta all'ultima giornata contro il Napoli - con la cui vittoria aveva vinto lo scudetto - il presidente Giulini ha promosso Fabio Pisacane in prima squadra .

Fabio Pisacane, la carriera in breve

L'allenatore napoletano, ha esordito fra i grandi con la maglia del Genoa nel 2004, per poi trascorrere una lunga trafila in C, poi in B, e finalmente in serie A con il Cagliari. Ha chiuso la sua carriera con la maglia del Lecce, nel 2021. Ha iniziato la carriera da allenatore affiancando Fabio Liverani a Cagliari, diventando collaboratore tecnico. poi, nell'estate del 2023, diventa allenatore della primavera, firmando un biennale. Alla seconda stagione, vince la Coppa Italia di categoria battendo per 3-0 il Milan.