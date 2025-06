Sei stagioni in rossoblù, poi l'esperienza con la Primavera e la Coppa Italia: sarà lui il nuovo tecnico dei sardi

Anche il Casteddu rossoblù ha scelto la sua guida tecnica per la prossima stagione. A sedere sulla panchina del Cagliari , sostituendo Davide Nicola, sarà Fabio Pisacane che approderà dalla squadra Primavera sarda.

Subito dopo la notizia della separazione consensuale tra club rossoblù e l'allenatore, sono spuntati diversi nomi per il successore che avrebbe ereditato la panchina. Alla fine, la società del Casteddu ha optato per la prima scelta, guardando in casa: Fabio Pisacane sarà il prossimo allenatore del Cagliari.