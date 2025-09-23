Nel martedì pomeriggio di Coppa Italia c'è subito una bellissima novità direttamente da Cagliari. Infatti nella sfida tra i sardi e il Frosinone, nelle fila degli ospiti nell'undici iniziale spunta il nome di Filippo Grosso, figlio di Fabio, attuale allenatore del Sassuolo. Il giovanissimo, dopo l'esordio nella scorsa stagione, ha ottenuto pochi minuti fa la prima chiamata "da titolare".
Cagliari-Frosinone: prima da titolare per Filippo Grosso, figlio di Fabio
Un nome d'arte, nel segno del Mondiale del 2006. Nato nello stesso anno del trionfo azzurro nella spedizione tedesca