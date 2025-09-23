L'allenatore neroverde vuole vedere progressi: "Incontriamo una squadra che ci metterà in difficoltà. Ma noi vogliamo fare bene e saremo pronti a reagire". Previsto ampio turnover

Alessandro Stella 23 settembre - 14:24

Per il Sassuolo sicuramente la Coppa Italia non rappresenta l'obiettivo principale della stagione ma può essere un competizione utile per testare gli ultimi recenti progressi. Dopo essersi arresi con onore all'Inter nell'ultima gara di campionato, i neroverdi tornano in campo domani sera alle ore 21, per i sedicesimi della coppa nazionale contro il Como. Una trasferta complicata al cospetto di una squadra, quella lariana, che sulla carta appare più strutturata e che può svolgere il ruolo di outsider nel corso del torneo. In più i lombardi arrivano dall'ottima rimonta ai danni della Fiorentina. Ma il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso, non si scoraggia e suona la carica in conferenza stampa alla vigilia: "Per noi ogni gara è un'opportunità, bella. Vogliamo fare bene e provare a passare il turno. Sappiamo che incontriamo una squadra forte, in forma, che ci creerà delle difficoltà. Pertanto dovremo essere prontissimi ad agire e reagire a quello che succederà ni novanta minuti".

Grosso sprona il suo Sassuolo: "Voglio una prestazione completa. Ripartiamo da San Siro" — Per Grosso a Como servirà una prova completa in ogni suo aspetto, così come dichiara in conferenza stampa: "Voglio vedere quello che chiedo sempre ai ragazzi. Una prestazione individuale completa sotto tutti i punti di vista. Fisico, mentale e tecnico. E anche collettiva, perché contro questo avversario devi cercare di essere squadra, se no rischi di andare incontro a grandi fatiche".

Il tecnico neroverde desidera anche ripartire dalla buona prestazione che i suoi uomini hanno messo in mostra domenica a San Siro: "Rimane una partita in cui abbiamo fatto la prestazione che serviva contro una grande squadra. E soprattutto fino alla fine siamo stati dentro la gara. Questo lo conserviamo e ce lo portiamo dietro per le prossime sfide".

Tante probabili novità di formazione: "Dobbiamo mettere chi sta bene". — A livello di formazione ci si aspetta parecchie novità e Grosso conferma: "Sì, cambieremo degli interpreti, abbiamo finito una partita che ha richiesto tante energie. Quindi cercheremo di mettere in campo i giocatori che stanno bene e cercheranno di affrontare questa gara al meglio".

Probabile maxi-turnover anche in vista della gara di domenica contro l'Udinese. Confermato il modulo 4-3-3, ma cambiano gli interpreti. In porta dovrebbe tornare dal 1' Turati. In difesa straordinari per Coulibaly sulla destra, mentre a sinistra è pronto Pieragnolo. Al centro ecco Romagna e Candè. A centrocampo probabile rientro per Boloca in regia supportato da Iannoni e Lipani. In avanti infine potrebbe esserci si va verso il tridente Volpato, Cheddira e Fadera.