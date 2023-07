Cagliari, infortunio per Mancosu: altri problemi per Ranieri dopo Rog e Lapadula

Ancora problemi per Ranieri che deve rinunciare al suo centrocampista per le prime due giornate di Serie A. Altra tegola dopo le assenze dei lungodegenti Lapadula e Rog.

Il Cagliari continua ad avere problemi. Mister Ranieri aspetta con ansia l'esito degli esami di Mancosu. Il giocatore ha sostenuto degli accertamenti alla clinica Villa Stuart di Roma per un fastidio al ginocchio. Secondo il bollettino del Cagliari, è necessaria un'artroscopia diagnostica in programma all'inizio della prossima settimana.

Il ritorno in campo è preventivabile fra trenta-quaranta giorni. Mancosu potrebbe saltare le prime due giornate di campionato o tornare con calma dopo la sosta prevista a metà settembre. La rosa dei rossoblù deve già fare i conti con i tempi di recupero molto lunghi di Lapadula e Rog. Se per l'attaccante ex Milan ci vorranno tre mesi per rivederlo in campo, il centrocampista croato dovrà aspettare sei-sette mesi.