Marco Palestra si è concesso in una lunga intervista a DAZN, nella quale si è esposto sulla bontà della scelta di Cagliari e sulla necessità di avere ambizione.
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Una stagione da autentico protagonista lo ha posto sotto i riflettori delle squadre più importanti nel nostro campionato. Inter, Juventus e Milan sono state a più riprese accostate al terzino italiano Marco Palestra. Adesso, potrebbe essere arrivato il momento di un'opportunità di livello, nonostante rimanga il riconoscimento per ciò che il Cagliari gli ha dato.
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Palestra a DAZN: "Cagliari importante per me, ma..."Intervistato da DAZN, Marco Palestra ha intanto parlato del suo ruolo, mostrando una predilezione per una fascia, sebbene non gli dispiaccia giocare anche sull'altra: "Se posso scegliere dico a destra, ma sto bene anche a sinistra, sono a mio agio. Non ho nessun problema. Giocavo centrocampista fino all'U16, poi erano finiti i terzini sinistri nell'U17 e quindi il mister mi mise lì. La prima volta in allenamento ero tutto arrabbiato, non mi piaceva, ma giocando poi è cambiato tutto. Ho capito che fosse la mia posizione. Prima facevo la mezzala e prima ancora il mediano".
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La stagione a Cagliari gli è tornata utile a livello umano oltre che naturalmente tecnico, garantendogli l'ingresso nella formazione dell'anno: "Bellissimo, mi ha cambiato la vita. Ci penso, mi emoziono, sono contentissimo. Essere nella squadra della stagione è una cosa che non avrei mai pensato a inizio anno, mi piacerebbe succedesse ogni anno, ma non è facile, ci sono tantissimi giocatori di livello. Per ora va bene così, vedremo i prossimi anni". Al netto dell'indiscutibile affetto per la Sardegna e l'ambiente rossoblù, Palestra sente di poter aspirare ad un progetto vincente nell'immediato: "Sì, sentirmi pronto mi sento pronto, ma è stato un anno in cui ho preso più fiducia ogni partita che giocavo. Mi devo sentire pronto, ogni persona che gioca a calcio deve avere ambizioni che ti portano a diventare un top".
Palestra e il Mondiale: "Ripartiremo più forti dopo la batosta"Marco Palestra ha dovuto inevitabilmente toccare un tema che gli sta particolarmente a cuore e un tasto dolente per tanti: la Nazionale e la terza mancata qualificazione consecutiva. Di seguito le sue parole: "Nonostante il risultato, mi ha lasciato tanta forza per ripartire più forti, è l'unica cosa che possiamo fare e faremo sicuramente. In futuro faremo ancora meglio, si impara tanto da queste sconfitte". Per lui, in ogni caso rimane la gioia della lettura del suo nome tra i convocati: "Mi sono emozionato quando ho letto il mio nome nella convocazione, ho pensato a tutti i sacrifici che ho fatto. È stata una settimana bellissima, sono contento di quello che ho passato".
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