Marco Palestra ha posto su di sé tutte le attenzioni delle migliori squadre italiane e non. Una stagione di altissimo profilo del classe 2004 non poteva passare inosservata e, difatti, così è stato. Sul futuro del terzino destro accalappia-interessi, tuttavia, s'è espresso il direttore generale dell'Atalanta Luca Percassi, smorzando qualsiasi possibile intreccio legato al nome del laterale in prestito al Cagliari.

CLICCA QUI E DIVERTITI CON I CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

PARMA, ITALIA - 27 FEBBRAIO: Marco Palestra of Cagliari Calcio gioca la palla in avanti durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Cagliari Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 27 febbraio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Palestra, futuro alla Dea?

Poco prima del fischio d'inizio di Cagliari-Atalanta, incalzato dalle domande dei giornalisti di DAZN,ha sparigliato le carte in tavole, rassicurando tutti i tifosi bergamaschi: "Palestra è cresciuto da noi e siamo affezionati a lui. Eravamo convinti che un anno fuori dall'Atalanta lo avrebbe aiutato a completarsi e a Cagliari ha trovato l'ambiente ideale come per tanti altri ragazzi che sono venuti qui.. Il Cagliari è una società in cui si può crescere bene".

Clicca sull'immagine qui sotto e scopri tutto il meglio di Bet365

Partite in streaming live

In generale, sulla stagione dell' Atalanta, Percassi si è mostrato ottimista circa le possibilità di un miglioramento della propria posizione di classifica: "Pensiamo che i nostri risultati siano figli del tanto lavoro fatto negli anni. Partivamo sempre con l'idea di salvarci, ma poi la squadra è stata in grado di ritagliarsi posizioni davvero significative. Quest'anno siamo partiti con un nuovo progetto. Siamo settimi, proveremo ancora a migliorare la nostra posizione se possibile".

Le statistiche di Palestra

Caricamento post Instagram...

La stagione 2025-2026 è stata quella dellaper Marco Palestra che ha totalizzato 32 presenze in Serie A, mettendo a referto. 3 partite di Champions e 1 in Coppa Italia restituiscono con completezza il quadro della crescita a cui è andato incontro il ragazzo nativo di Buccinasco.Lo scorso anno aveva assommato appena 9 gare in campionato con l'Atalanta che, proprio in virtù della necessità di fargli trovare maggiore spazio e minutaggio, ha preferito mandarlo a giocare in prestito in una piazza tranquilla come quella di Cagliari. In Sardegna, in attesa di entrare stabilmente nel giro della, Marco Palestra è diventato titolare inamovibile e ha contribuito alla salvezza dei rossoblù.

CLICCA QUI E DIVERTITI CON I CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365