Luca Percassi ha fatto chiarezza sul futuro di uno dei più importanti talenti del panorama italiano. Marco Palestra rimarrà a Bergamo.
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Marco Palestra ha posto su di sé tutte le attenzioni delle migliori squadre italiane e non. Una stagione di altissimo profilo del classe 2004 non poteva passare inosservata e, difatti, così è stato. Sul futuro del terzino destro accalappia-interessi, tuttavia, s'è espresso il direttore generale dell'Atalanta Luca Percassi, smorzando qualsiasi possibile intreccio legato al nome del laterale in prestito al Cagliari.
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Palestra, futuro alla Dea?Poco prima del fischio d'inizio di Cagliari-Atalanta, incalzato dalle domande dei giornalisti di DAZN, Luca Percassi ha sparigliato le carte in tavole, rassicurando tutti i tifosi bergamaschi: "Palestra è cresciuto da noi e siamo affezionati a lui. Eravamo convinti che un anno fuori dall'Atalanta lo avrebbe aiutato a completarsi e a Cagliari ha trovato l'ambiente ideale come per tanti altri ragazzi che sono venuti qui. Siamo contenti di ritrovarlo il prossimo anno più maturo. Il Cagliari è una società in cui si può crescere bene".
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In generale, sulla stagione dell' Atalanta, Percassi si è mostrato ottimista circa le possibilità di un miglioramento della propria posizione di classifica: "Pensiamo che i nostri risultati siano figli del tanto lavoro fatto negli anni. Partivamo sempre con l'idea di salvarci, ma poi la squadra è stata in grado di ritagliarsi posizioni davvero significative. Quest'anno siamo partiti con un nuovo progetto. Siamo settimi, proveremo ancora a migliorare la nostra posizione se possibile".
Le statistiche di PalestraLa stagione 2025-2026 è stata quella della consacrazione per Marco Palestra che ha totalizzato 32 presenze in Serie A, mettendo a referto 1 gol e 4 assist. 3 partite di Champions e 1 in Coppa Italia restituiscono con completezza il quadro della crescita a cui è andato incontro il ragazzo nativo di Buccinasco.
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