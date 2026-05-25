Il tecnico del Cagliari parla della salvezza raggiunta, dei sacrifici della squadra e del rapporto con la società in vista del futuro
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Fabio Pisacane si gode la vittoria di prestigio contro il Milan, un successo che ha confermato ancora di più la salvezza del suo Cagliari. Ai microfoni di DAZN, il tecnico non ha nascosto l'orgoglio per il percorso compiuto: "Se lo meritano i ragazzi per quello che hanno vissuto tutto l'anno. Hanno tirato fuori motivazioni importanti in una gara non semplice". Il tecnico ha poi sottolineato il valore dei 43 punti raccolti nonostante i tanti giovani in rosa e le numerose emergenze per infortuni che hanno caratterizzato la stagione, definendo il risultato come la giusta ricompensa per il lavoro svolto.
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Il legame con il Cagliari va oltre il contrattoSul fronte del futuro, Pisacane ha chiarito la sua posizione, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa in merito alle insistenti domande delle ultime settimane: "Come ho sempre detto il mio rapporto con il Cagliari va oltre il contratto. Oggi sono l'allenatore del Cagliari e mi vedo qui". Il tecnico ha ribadito il profondo legame di riconoscenza verso il Presidente Giulini e l'attaccamento alla maglia, sottolineando che "i matrimoni si fanno in due". Nonostante il rinnovo automatico scattato con la salvezza, Pisacane ha ribadito di voler restare, subordinando però la permanenza alla volontà del club.
Un bersaglio sulla schiena e la voglia di continuareIl tecnico ha poi analizzato il peso delle pressioni ricevute: "È dall'undici luglio che ho un bersaglio sulla schiena". Nonostante le voci che lo vedono anche nei radar di altri club, con il Bologna che avrebbe chiesto informazioni in caso di addio di Italiano, Pisacane rimane concentrato sull'ambiente cagliaritano.
.@CagliariCalcio, le parole di Fabio Pisacane dopo la vittoria di San Siro 👇 https://t.co/csOog27N5q— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 24, 2026
"Io farò di tutto per rimanere. Se poi loro mi vogliono, per me è questa la direzione da prendere". La parola passa ora alla società, che dovrà incontrare il tecnico nelle prossime ore per definire ufficialmente il prosieguo del percorso insieme.
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