Fabio Pisacane si gode la vittoria di prestigio contro il Milan, un successo che ha confermato ancora di più la salvezza del suo Cagliari. Ai microfoni di DAZN, il tecnico non ha nascosto l'orgoglio per il percorso compiuto: "Se lo meritano i ragazzi per quello che hanno vissuto tutto l'anno. Hanno tirato fuori motivazioni importanti in una gara non semplice". Il tecnico ha poi sottolineato il valore dei 43 punti raccolti nonostante i tanti giovani in rosa e le numerose emergenze per infortuni che hanno caratterizzato la stagione, definendo il risultato come la giusta ricompensa per il lavoro svolto.

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Il legame con il Cagliari va oltre il contratto

Sul fronte del futuro,ha chiarito la sua posizione, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa in merito alle insistenti domande delle ultime settimane: "Come ho sempre detto il mio rapporto con il Cagliari va oltre il contratto. Oggi sono l'allenatore del Cagliari e mi vedo qui". Il tecnico ha ribadito il profondo legame di riconoscenza verso il Presidentee l'attaccamento alla, sottolineando che "i matrimoni si fanno in due". Nonostante ilautomatico scattato con laha ribadito di voler restare, subordinando però la permanenza alladel club.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, urla durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari Calcio allo stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Un bersaglio sulla schiena e la voglia di continuare

.@CagliariCalcio, le parole di Fabio Pisacane dopo la vittoria di San Siro 👇 https://t.co/csOog27N5q — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 24, 2026

Il tecnico ha poi analizzato il peso delle pressioni ricevute: "È dall'undici luglio che ho un bersaglio sulla schiena". Nonostante le voci che lo vedono anche nei radar di altri club, con ilche avrebbe chiesto informazioni in caso di addio dirimane concentrato sull'ambiente cagliaritano.

"Io farò di tutto per rimanere. Se poi loro mi vogliono, per me è questa la direzione da prendere". La parola passa ora alla società, che dovrà incontrare il tecnico nelle prossime ore per definire ufficialmente il prosieguo del percorso insieme.

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