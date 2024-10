Calafiori: “Europeo alle spalle. Premier? Più intensa”

Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni della Rai nel post partita contro Israele, in cui la nazionale ha vinto per 4-1 , grazie alla doppietta di Di Lorenzo , ed alle reti di Frattesi e Retegui su rigore. Questa vittoria consente all'Italia di essere prima nel girone B della Nations League. I prossimi impegni della nazionale saranno a metà novembre contro il Belgio in trasferta, e contro la Francia a San Siro.

Le parole di Calafiori

"Adesso siamo un'altra squadra, lo si vede per come dominiamo e gestiamo la palla. Ci siamo dimenticati la batosta dell'Europeo, l'abbiamo sfruttata a nostro vantaggio. Io cerco anche di divertirmi, trovando però il giusto equilibrio per non subire contrattacchi e subire gol. Voglio curare entrambe le fasi, non solo quella difensiva e voglio farlo ad alti livelli". Da quest'estate, Riccardo Calafiori è un nuovo difensore dell'Arsenal: "La Premier League è un campionato diverso, con un'altra intensità e attitudine anche da parte delle squadre più piccole. Loro non intendono difendersi ad oltranza. Se penso alla Premier la prima parole che mi viene in mente non può che essere intensità".