La volontà è quella di ricomporre la coppia che tanto ha fatto sognare a Napoli

Michele Massa 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 13:18)

La Juventusprepara il grande colpo per la difesa e il nome che torna a circolare con forza è quello di Kim Min-Jae, un profilo che riporta inevitabilmente alla memoria dei tifosi del Napoli uno dei pilastri dello scudetto. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero starebbe pensando seriamente all’ex centrale azzurro per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Un’operazione tutt’altro che semplice, sia per le cifre importanti che per la forte concorrenza internazionale.

Spalletti chiama Kim Min-Jae: la Juventus vuole riunire la coppia — Dietro questa idea c’è anche la mano di Luciano Spalletti, che conosce benissimo il valore del difensore coreano, avendolo avuto come punto fermo nella sua esperienza vincente a Napoli. Il tecnico lo considera ancora oggi un elemento affidabile, dominante e decisivo, tanto da sognarne il ritorno come leader della retroguardia.

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L’eventuale operazione, però, richiederebbe un investimento importante: Kim è un difensore di livello internazionale e il suo cartellino, insieme all’ingaggio, rappresenta un ostacolo economico non indifferente. Inoltre, la Juventus non sarebbe l’unica squadra interessata, con diversi club pronti a inserirsi nella corsa e ad accendere una vera e propria asta di mercato.

Intanto, proprio Spalletti è sempre più centrale nel progetto bianconero. Il recente rinnovo fino al 2028, con uno stipendio che può superare i 5 milioni a stagione più bonus, conferma la volontà del club di costruire una squadra competitiva attorno alle sue idee e alla sua visione.

Il possibile ritorno di Kim in Serie A, ma con un’altra maglia, rappresenterebbe un colpo dal forte impatto simbolico. Per Napoli, sarebbe inevitabilmente un tuffo nel passato recente e sarà per certo un vero e proprio "tradimento". Per la Juventus, invece, un segnale chiarissimo: tornare a vincere passando da certezze già testate.