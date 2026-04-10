Luciano Spalletti e la Juventus rinnovano: il matrimonio fino al 2028

Spalletti e i bianconeri ancora insieme o almeno per certo per i prossimi tre anni

Michele Massa 10 aprile - 16:12

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, che resterà alla guida della prima squadra fino al 2028. Una scelta che conferma la piena fiducia del club bianconero nel progetto tecnico avviato con l’allenatore toscano e che segna un passaggio fondamentale nella programmazione del futuro. Dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni, è arrivata dunque la conferma definitiva: la società ha deciso di blindare Spalletti con un accordo di lungo periodo, consolidando la continuità tecnica e strategica.

Il comunicato della Juventus sul rinnovo di Luciano Spalletti — Di seguito la nota ufficiale pubblicata dal club: “Juventus Football Club comunica di aver rinnovato il contratto dell’allenatore della Prima Squadra, Luciano Spalletti, fino al 30 giugno 2028. La società è lieta di proseguire il percorso intrapreso con il tecnico, che ha dimostrato professionalità, competenza e grande senso di appartenenza ai nostri colori. Il club e l’allenatore continueranno a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati, nel segno della crescita e della continuità del progetto tecnico".

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La scelta di confermare Spalletti fino al 2028 rappresenterebbe quindi anche un messaggio politico interno forte. Piena fiducia nell’allenatore e volontà di dare continuità a un progetto che vuole i bianconeri di nuovo a lottare per i piani altissimi di campionato. Servirà un mercato forte e ben ragionato quest'estate ma nel mentre la prima conferma è quella che più serviva ad un'ambiente molto scottato negli ultimi anni dai tanti cambi di timone.

Una notizia che può aiutare e non poco l'umore in vista dei prossimi impegni, decisivi per chiudere la "pratica Champions", dove i bianconeri sono in piena lotta per il quarto gradino della classifica, dove le pretendenti sono tante, tra le varie, il sorprendente Como di Cesc Fabregas, che però, domenica avrà l'Inter di Chivu. Senza dimenticare l'Atalanta di Palladino, leggermente più staccata ma presente e la Roma di Gian Piero Gasperini.