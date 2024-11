Milan, com’è andata la prima partita di Camarda da titolare a Cagliari?

Camarda titolare a Cagliari, com'è andata? Nessun gol, tanto movimento e due occasioni per il talento sedicenne rossonero, poi sostituito da Abraham.

Gennaro Dimonte 9 novembre - 21:22

Francesco Camarda nella storia del Milan a Cagliari. L'attaccante classe 2008 è stato impiegato nella formazione titolare da Paulo Fonseca nel 3-3 rocambolesco che ha consegnato un solo punto ai rossoneri. Una responsabilità non da poco per il giovane talento 16enne sostituire un giocatore come Alvaro Morata ed essere davanti a Tammy Abraham nelle gerarchie, poi in gol. La potente punta italiana, anche se non ha segnato, ha mostrato tutto il proprio repertorio contro i sardi: la tecnica sopraffina, la protezione della palla e il colpo di testa. Tra occasioni non sfruttate e inesperienza in certe azioni, analizziamo i poco più di 60 minuti giocati dal punto di riferimento attualmente del Milan Under 23 in Serie C.

La prestazione di Camarda contro il Cagliari — Sedici anni, la voglia di stupire un paese intero e già punto di riferimento della formazione U23 in Serie C. Francesco Camarda inizia da titolare nell'anticipo di Serie A del Milan a Cagliari. Un esordio sicuramente complicato su un campo ostico dal punto di vista ambientale e contro una squadra in forma. Impacciato il suo impatto con la partita, come è normale che sia per un ragazzo che, seppur abbia un talento infinito, è comunque un 2008.

Nel secondo tempo le due occasioni più importanti per entrare nella storia di questo club. Prima di testa non dà la forza giusta al pallone davanti a Sherri, servito da Pulisic, poi per poco non anticipa Luperto in area da posizione ravvicinata. Poi l'uscita al 66' per Abraham, autore del gol del momentaneo 2-3. Per la rete in Prima Squadra ci sarà sicuramente tempo, i minuti in campo non gli mancheranno e in questo senso l'esperienza in C potrà dargli una grande mano fino a fine stagione.