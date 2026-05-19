Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è stato intervistato dal Corriere della Sera, sul tema legato alle cinque partite disputate in contemporanea all'ora di pranzo. Oltre a ciò, interessante il confronto tra calcio e tennis, con i complimenti ad Angelo Binaghi, presidente della FITP - Federazione Italiana Tennis e Padel - per l'eccellente lavoro svolto negli anni.

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PISA, ITALIA - 30 OTTOBRE: Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio, osserva durante la partita di Serie A tra Pisa SC e SS Lazio all'Arena Garibaldi il 30 ottobre 2025 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Serie A, Simonelli difende le sue scelte

La settimana scorsa ha assistito ad un continuo viavai di notizie. Non è stato chiaro fino a giovedì scorso quando si sarebbe giocata la giornata numero 37, con centinaia di migliaia di tifosi italiani che non sapevano come organizzare il weekend. Inizialmente programmate alle 12.30 domenica, le partite valide per la Champions sono slittate a lunedì alle 20.45, salvo poi tornare a domenica in un insolito slot alle 12. Binaghi, n° 1 della FITP, aveva definito "deficiente" chi avesse calendarizzato il derby di Roma lo stesso giorno della finale degli Internazionali di Tennis.

RIAD, ARABIA SAUDITA - 02 GENNAIO: Zlatan Ibrahimovic, Consigliere Senior della Proprietà del AC Milan, e Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio, partecipano all'Ambasciata Italiana il 02 gennaio 2025 a Riad, Arabia Saudita. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Provocatoriamente aveva affermato: "Non può essere una casualità il derby di Torino in concomitanza con le Finals e Roma-Lazio durante la finale di Sinner...". Ebbene, Ezio Simonelli ha risposto sicuro: "Respingo con fermezza il sospetto, non può essere un problema organizzare nella stessa città due eventi a distanza di poche ore. In occasione delle Atp Finals di Torino, abbiamo anticipato Juve-Toro al sabato. A Roma la collocazione naturale del derby sarebbe stata la domenica sera, peccato che dallo scorso derby di andata, lo stesso Prefetto avesse vietato per motivi di sicurezza di giocare la sera. Avevamo fissato da settimane il derby di Roma nell'unico orario disponibile, le 12.30, e ritenevamo, a ragione, che non ci sarebbero stati problemi di deflusso. Vorrei chiedere a Prefetti e Questori di lasciare a noi l'organizzazione del calendario".

Simonelli e la replica a Sarri

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Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si era lamentato per le alte temperature previste all'ora di pranzo, minacciando di non presentare la squadra a mezzogiorno. Simonelli ha replicato a qualche giorno di distanza: "Lo stimo come tecnico ma, le cui esigenze non si possono testardamente contestare visto. Ai prossimi Mondiali alcune gare si disputeranno all’ora di pranzo, con temperature più calde di domenica scorsa a Roma. Peraltro l’orario delle 12.30 in Italia è l’unico slot possibile per catturare spettatori in Oriente. È facile pontificare quando non si conoscono le cose nel dettaglio".Infine, precisata la sofisticatezza del software impiegato per garantire trasparenza nello stilare i calendari della Serie A, ecco il passaggio sul raffronto tennis-calcio che muove il dibattito dello sport italiano: ", ha un campione e un gruppo di atlete e atleti che fanno da volano al movimento,per il lavoro svolto negli ultimi 25 anni. Ma il calcio è un’altra cosa, domenica a Milano c’erano in giro 400 mila tifosi che festeggiavano pacificamente. In ogni caso non sento alcuna rivalità con il tennis, andrò a Torino per le Finals e mi auguro che Binaghi venga ad assistere con me a qualche nostra partita".

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