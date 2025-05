Caos Inter-Lazio, l’audio del rigore di Bisseck e il ruolo dell’arbitro Guida

Arrivano i primi chiarimenti ufficiali dopo un weekend di grandissimo clamore

Federico Grimaldi 20 maggio - 10:54

L'episodio del rigore concesso per il tocco di braccio di Bissecknella sfida tra Inter e Lazio ha sollevato forti polemiche, alimentando il già teso clima del testa a testa per lo Scudetto tra Inter e Napoli. A innescare nuove discussioni è stato l’audio svelato da Open VAR, che ha rivelato il dialogo tra l’arbitro Chiffi e il suo team al VAR. In particolare, la frase pronunciata durante la review ha suscitato reazioni, con l'Inter che ha contestato la decisione, giudicata determinante per il pareggio dei biancocelesti. Non sono mancate critiche al ruolo dell'arbitro Guida, designato come AVAR, che si è mantenuto in secondo piano durante l'episodio, lasciando a Di Paolo il compito di guidare la revisione. La vicenda ha alimentato ulteriormente la polemica sull'arbitraggio e sul suo impatto nelle sfide decisive per il titolo.

Guida, il VAR e il rigore di Bisseck: polemiche dopo Inter-Lazio — Non sono mancate le polemiche alla vigilia di Inter-Lazio per la designazione di Guida come AVAR. Sebbene non ci fossero vincoli territoriali a impedirgli di far parte della squadra arbitrale, l’arbitro di Pompei aveva dichiarato circa un mese fa di non voler dirigere partite del Napoli per motivi legati alla propria incolumità. Proprio per questo, l’Inter ha espresso perplessità sulla sua presenza in una gara tanto delicata. I dubbi si sono poi trasformati in rabbia dopo l’episodio del tocco di mano di Bisseck, che ha portato al rigore del pareggio realizzato da Pedro. La società nerazzurra, infuriata per l’accaduto, ha scelto di mantenere il silenzio stampa.

In occasione dell'episodio che ha portato al calcio di rigore del definitivo 2-2 tra Inter e Lazio, lo speciale Open VAR di DAZN - che ricostruisce in dettaglio i dialoghi tra campo e sala VAR - ha evidenziato come il ruolo di Guida sia stato del tutto marginale nella decisione finale. La review, infatti, è stata condotta nel pieno rispetto delle direttive e dei ruoli da Di Paolo, designato come VAR per la partita. È stato lui a gestire l’intero processo, coadiuvato dal tecnico delle immagini, e a richiamare l’arbitro Chiffi alla revisione sul monitor a bordocampo. Dopo aver esaminato con attenzione le riprese, Di Paolo non ha mostrato particolari esitazioni: “Vediamo un attimo e poi decidiamo la telecamera. Questa qui. E poi quella da dietro, la retrodata. Anche questa ma è un po’ lontana. Un’altra stretta, eccola qua anche questa. Perché fa un movimento ad aprire. La prima è questa. Ti consiglio una nuova OFR, per valutare un possibile calcio di rigore.”

Il parere di Rocchi — A confermare la correttezza della decisione è stato anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha spiegato: “Parte concettualmente per la non punibilità perché tiene le braccia dietro la schiena. Il problema è che poi il gomito l’allarga, probabilmente in maniera istintiva, non voglio pensare alla volontarietà perché non credo che nessun difensore voglia fare un fallo di mano volontario. L’istintività porta il braccio verso il pallone, per cui è un calcio di rigore da concedere assolutamente. Mi rendo conto della difficoltà di accettarlo. La posizione di Chiffi non era delle migliori e non capisce minimamente quanto accaduto. Ha fatto una buona gara in un contesto complesso, ha sempre scelto la gara giusta.” In definitiva, al di là delle polemiche, la decisione sul campo rimane e ora non resta che attendere l’ultimo scontro decisivo per l’assegnazione dello scudetto.