Fabio Capello: “Sarà dura battere il Napoli. Vi dico cosa penso di Leao”

Fabio Capello , presente alla presentazione di " Sport Movies & Tv 2024 " tenutasi a Milano al palazzo della Regione Lombardia, ha parlato di tutto ciò che concerne la Serie A. Tra la corsa Scudetto, il momento del Napoli, le italiane in Champions e le condizioni di Leao, l'ex allenatore e ora opinionista ha svariato su tutto il fronte esponendo il proprio pensiero in merito.

Le parole di Capello su Napoli, Inter e Leao

A margine dell'evento "Sport Movies & Tv 2024" in quel di Milano, Fabio Capello si è espresso su diversi argomenti di stretta attualità in Serie A: "Fare l'allenatore è un conto, pensare da giornalista è un altro. Quando torno a casa dalle trasmissioni penso 'ho vinto anche oggi', stai più tranquillo. L'Inter di quest'anno? Ha qualcosina da sistemare a livello difensivo ma corre molto bene. Nella corsa Scudetto ci sono loro e il Napoli, non sarà facile batterli. Hanno un allenatore e una rosa ottima e vogliono tornare a mettersi in mostra. Italiane in Champions? Vedo bene i nerazzurri soprattutto, sono i più completi. Credo che quest'anno si voglia puntare a vincerla".