Carrarese-Spezia, molto più di una rivalità sportiva

Domenica 19 gennaio, nel posticipo di Serie B, lo stadio dei Marmi tornerà a ospitare la sfida tra Carrarese e Spezia tredici anni dopo l'ultima volta nella vecchia Serie C1. Non è un derby ma poco ci manca per una partita tra due città divise da soli 22 chilometri ma lontanissime per tanti aspetti, calcistici e non solo. Impianto giallazzurro che sarà stracolmo di gente, passione e voglia di prevalere su un nemico storico.